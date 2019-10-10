Son Dakika Haberleri: Hayali oto satan çete çökertildi
Son Dakika 3. Sayfa Hayali oto satan çete çökertildi

Hayali oto satan çete çökertildi

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesi, civar il ve ilçelerde hayali otomobil satan 8 kişilik çete, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Hayali oto satan çete çökertildi, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesi, civar il ve ilçelerde hayali otomobil satan 8 kişilik çete, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Merzifon İlçe Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde civar il ve ilçelerde vatandaşlara hayali oto göstererek birçok dolandırıcılık olayına karışan 8 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen şafak operasyonunda kıskıvrak yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen birçok sahte senede el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - AMASYA

Asayiş Büro, Merzifon, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:27 Kaynak: İHA
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