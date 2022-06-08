Hayali otomobil satışıyla dolandırıcılık iddiası - Son Dakika
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Hayali otomobil satışıyla dolandırıcılık iddiası

08.06.2022 11:36
Hayali otomobil satışıyla dolandırıcılık iddiası

HAYALİ otomobil satışıyla dolandırıldıklarını iddia eden 6 kişi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

HAYALİ otomobil satışıyla dolandırıldıklarını iddia eden 6 kişi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bir denizcilik şirketine ait otomobilleri, uygun fiyatlarla alıp satarak, kazancı paylaşma vaadiyle 5 milyon TL dolandırıldıklarını ileri süren şikayetçiler, Ensar E. isimli kişi hakkında dava açılmasını talep etti.

Suç duyurusu dilekçesinde, kendisini bir denizcilik şirketinin çalışanı olarak tanıtan Ensar E.'nin, firmaya ait otomobilleri uygun fiyatla satıp, kazancı paylaşma vaadinde bulunduğu anlatıldı. Şikayetçilerden bu amaçla para toplayan Ensar E.'nin, sözde otomobilleri alıp, sattığını söyleyerek, sahte dekontları şikayetçilere gönderdiği bildirildi. Bir süre sonra Ensar E.'ye ulaşılamadığını belirtilen dilekçede, mal varlığını boşalttığı ve cep telefonu numarasını da değiştirdiği belirtildi.

ZARARI KARŞILAYACAĞINI SÖYLEYEREK İKİNCİ KEZ DOLANDIRDI

Dilekçede, bir dönem şikayetçilerin zararını karşılayacağını söyleyen Ensar E. ve ailesinin, bir inşaat firmasının taşınmazlarıyla ilgili satış sözleşmesi yaptığı da anlatıldı. Ancak aynı daireyle ilgili birden fazla kişiyle sözleşme yapıldığı ileri sürülen dilekçede, bir kısım müştekilerden inşaat sözleşmesiyle ilgili ön ödeme alındığı bildirildi. Dilekçede Ensar E.'ye yardım ettikleri ileri sürülen eşi Gözde E., babası Necmettin E. ile arkadaşları Bayram K. ve Emrah S. hakkında da suça ortak oldukları iddiasıyla dava açılması istendi. Kaçma tehlikesi olduğu öne sürülen Ensar E.'nin tutuklanması da talep edildi.

BİRÇOK MAĞDUR VE ŞÜPHELİNİN SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Şikayetçilerin avukatı Alican Gülmez, Ensar E.'nin güven kazanmak amacıyla müştekilere başta küçük meblağlarla geri ödeme yaptığını belirterek, "Fakat daha sonra ödeme yapmayı kesmiştir. Bazı mağdurlardan ise paravan şirketler üzerinden noter huzurunda satış vadettiği taşınmazlara ilişkin yüklü ön ödemeler almıştır. Aynı taşınmazlarla ilgili, başka kişilere de satış vaadi sözleşmesi yaptığı, onlardan da ödemeler aldığı tespit edilmiştir. Mağdurları aldatmak için sahte dekontlar ve çekler düzenlediğine ilişkin kuvvetli şüphelerimiz de bulunmaktadır. Ensar E. bugün bile kendisine yeni mağdurlar bulmaya devam etmektedir. Soruşturma derinleştiğinde, birçok mağdur ve şüphelinin de soruşturmaya dahil edileceğini düşünüyoruz" dedi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Denizcilik, Güncel, Son Dakika

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