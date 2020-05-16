Hayali Torun Çelebi'nin öğrencisi, Karagöz ve Hacivat'ı sanal ortama taşıdı - Son Dakika

ANTALYA Devlet Tiyatrosu oyuncusu Ali Meriç, koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenemeyen 'Ramazan Eğlenceleri'ni sanal ortama taşıdı.

Geleneksel Karagöz oyunlarının büyük bölümünü Milli Kütüphane ve Kültür Bakanlığı arşivlerine kazandıran Türk kukla ve gölge oyunu sanatçısı Hayali Küçük Ali'nin (Mehmet Muhittin Sevilen) torunu Hayali Torun Çelebi'nin (Tuncay Tanboğa) öğrencisi Antalya Devlet Tiyatrosu oyuncusu Ali Meriç, evinde kameraya çektiği Karagöz ve Hacivat gölge oyununu, sanal ortamda izleyicilerle paylaşıyor.

Tuncay Tanboğa'nın hocalık yaptığı kurslarda Türk gölge oyunu Karagöz ve Hacivat kuklalarının yapımını ve oynatılmasını öğrendiğini anlatan Ali Meriç, unutulmaya yüz tutan gölge oyununu yeni nesille buluşturduğunu söyledi. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptığı dönemde Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Bursa Şubesi Başkanı Şinasi Çelikkol ile birlikte Bursa Karagöz Festivali'ni başlattığını belirten Meriç, geleneksel Türk tiyatrosunun temel taşlarından olan Karagöz ve Hacivat'ı, covid-19 salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlarla YouTube kanalında buluşturduğunu kaydetti. 'Karagöz Korona Noktasında' adlı videoyu YouTube kanalında iki hafta önce paylaşmaya başladığını belirten Meriç, izleyici sayısının 2 bine ulaştığını söyledi.

'HEPİMİZ İÇİN SONU MUTLU BİTEN BİR FİLM OLSUN'

Ali Meriç, "Malum, normal günler yaşamıyoruz. Sanki bütün dünya hep beraber bir filmde oynuyor gibiyiz. Bu filmde acaba Hacivat ve Karagöz de oynasa ne düşünürlerdi, ne derlerdi diye düşündük ve ailecek evde böyle bir oyun hazırladık. Hem küçüklere, hem büyüklere, hem canı sıkılanlara, hem dışarı çıkamayanlara, hem de eski Ramazanları gözleyenlere hazırladık bu videoyu. Umalım ki içinde oynadığımız bu film, hepimiz için sonu mutlu biten bir film olsun" diye konuştu.