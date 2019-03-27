Son Dakika Haberleri: Hayalim Katil Olmaktı" Diyerek Yoldan Geçen Kadını Bıçaklayan Liseliye 5 Yıl Hapis Cezası

Hayalim Katil Olmaktı" Diyerek Yoldan Geçen Kadını Bıçaklayan Liseliye 5 Yıl Hapis Cezası

2 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde, "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen Filipin uyruklu bir kadını bıçaklayarak ağır yaralayan liseli 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hayalim Katil Olmaktı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde, "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen Filipin uyruklu bir kadını bıçaklayarak ağır yaralayan liseli 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KKTC'nin Girne kentinde geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan akıl almaz cinayetin davası sonuçlandı. "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen Filipin uyruklu 49 yaşındaki Elmeryy Sanchez'i 7 yerinden bıçaklayıp ağır yaralayan 17 yaşındaki T.K 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

T.K. polise verdiği ifadesinde, "Bu sabah karşıma ilk çıkan kişiyi öldürmeye karar verdim ve sonunda en büyük hayalimi gerçekleştirdim" demişti. - GİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:32 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne, 3. Sayfa
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