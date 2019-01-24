Hayalimdeki Eve Taşınıyoruz! Ev Turu 2019
1 saat önce
Sonunda taşınıyoruz!
Sonunda taşınıyoruz! Bugün ev dekorasyonundan önce beraber bir boş ev turu yapalım istedim! Bu vlog'ta hem dekorasyon fikirlerimi paylaşıyor hem de sizden öneriler bekliyorum. Taşınma sürecinde de günlük vloglar devam edecek! Öptüm hepinizi!
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:55 Kaynak: Youtube
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