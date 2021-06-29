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Hayalime Ortak Ol Derneği'nin desteklediği öğrenciler okullarından mezun oldu - Son Dakika

Hayalime Ortak Ol Derneği'nin desteklediği öğrenciler okullarından mezun oldu

29.06.2021 11:38
Hayalime Ortak Ol Derneği'nin desteklediği öğrenciler okullarından mezun oldu, System.String[]

Çocuklar ve gençler için eğitim, spor ve sanatta fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çalışan Hayalime Ortak Ol Derneği ilk mezunlarını verdi.

Çocuklar ve gençler için eğitim, spor ve sanatta fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çalışan Hayalime Ortak Ol Derneği ilk mezunlarını verdi. Hayalime Ortak Ol Derneği Genel Sekreteri Pınar Yılmaz, "Biz, çocuklarımızın ve gençlerimizin kurduğu hayallere inanıyor ve 2018'den bu yana dernek olarak yürüdükleri yolda onları yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her gencin ve her çocuğun hayalleri olduğunu, içinde bulundukları maddi ve manevi olumsuzlukların onları hayallerinden uzaklaştırdığını ifade eden Hayalime Ortak Ol Derneği Genel Sekreteri Pınar Yılmaz, "Biz, çocuklarımızın ve gençlerimizin kurduğu hayallere inanıyor ve 2018'den bu yana dernek olarak yürüdükleri yolda onları yalnız bırakmıyoruz. Amacımız, çeşitli nedenlerle yeterli desteği alamayan çocukları ve gençleri bünyemize katarak onların yetenekli olduğu spor ve sanat dallarına, ilgili olduğu kültür ve eğitim faaliyetlerine katılmalarına maddi ve manevi destek sağlamak. Düzenli olarak destek olduğumuz gençlerin yanı sıra yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri ile hem İzmir'de hem de diğer şehirlerde çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

"İŞ VE STAJ OLANAKLARI SUNUYORUZ"

Derneğin Kurucu Başkanı Atakan Atalar ise faaliyetlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin eğitim hayatı boyunca düzenli burs desteği almasını sağlıyoruz. Sosyal gelişim programları ile alanında uzman kişileri ve öğrencilerimizi buluşturarak her ay farklı bir konuda seminer düzenliyoruz. Psikolojik danışmanımız aracılığıyla öğrencilerimize akademik, sosyal ve kariyer anlamında rehberlik ediyor, ihtiyaç halinde psikolojik destek veriyoruz. Gençlerin kendi içlerinde sosyal bir ağ kurmalarını sağlıyoruz ve gönüllülerimiz aracılığıyla iş ve staj olanakları sunuyoruz. Öte yandan sosyal sorumluluk projelerimizle kent ve köy okullarının ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Dernek olarak bizim de bir hayalimiz var: Önce ulusalda sonra globalde topluma fayda sağlayacak, ülkemiz için katma değer yaratacak, dünyayı değiştirecek gençler yetiştirmek istiyoruz. Biz bu inançla 'Hayalime ortak ol, dünyayı değiştir' dedik. Hedefimiz 2025 yılında mezunlarımız ve öğrencilerimizle birlikte 250 kişilik bir aile olmak" ifadelerini kullandı.

"27 ÖĞRENCİYE DÜZENLİ BURS DESTEĞİ SAĞLANIYOR"

12 öğrenciye düzenli burs sağlayarak 2018 yılında yola çıktıklarını söyleyen Hayalime Ortak Ol Derneği Öğrenci İlişkileri Sorumlusu Şeniz Öztorun şu ifadeleri kullandı:

"2021 yılına geldiğimizde düzenli desteklediğimiz öğrenci sayısı 27'ye ulaştı. Bu öğrenciler içerisinden 3 tanesinin mezuniyetine tanık olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi sebebiyle okullarda mezuniyet yapılamıyor ancak, biz dernek ofisimizde bir mezuniyet kutlaması yaparak öğrencilerimizi yalnız bırakmadık. Ayrıca ilk mezunlarımızın genç kadınlar olmaları da bizim için mutluluk verici. Her biri hayatın yeni bir evresine, iş dünyasına giriş yapıyor. Bu yeni dönemlerinde adımlarını sağlam atabilmeleri ve karşılaşacakları zorluklar karşısında dik durabilmeleri için arkalarında olacağımızı biliyorlar. Bu durumun verdiği mutluluk bizim en büyük motivasyon kaynağımız. "

Hayalime Ortak Ol Derneği'nin yeni dönem burs başvurularının 1 Ağustos tarihine kadar devam edeceği duyuruldu.


Hayalime Ortak Ol Derneği'nin desteklediği öğrenciler okullarından mezun oldu
Hayalime Ortak Ol Derneği'nin desteklediği öğrenciler okullarından mezun oldu

Pınar Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayalime Ortak Ol Derneği'nin desteklediği öğrenciler okullarından mezun oldu - Son Dakika


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