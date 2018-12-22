Son Dakika Haberleri: Hayalindeki Çiftliği Çocukları İçin Aldığı Kazlarla Kurdu

Hayalindeki Çiftliği Çocukları İçin Aldığı Kazlarla Kurdu

3 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde çocukları için aldığı iki kazla yetiştiriciliğe başlayan Hasan Doğar, iki yıl içerisinde ürettiği bin 500 hayvanla hayalindeki çiftliği kurdu.

Hayalindeki Çiftliği Çocukları İçin Aldığı Kazlarla Kurdu, System.String[]
MESUT VAROL - Van'ın Edremit ilçesinde çocukları için aldığı iki kazla yetiştiriciliğe başlayan Hasan Doğar, iki yıl içerisinde ürettiği bin 500 hayvanla hayalindeki çiftliği kurdu.

Pınarbaşı Mahallesi'nde belediyede işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Doğar, iki yıl önce çocukları için aldığı iki kazı evlerinin bahçesinde beslemeye başladı.

Kısa sürede sayıları artan kazlara yenilerini ekleyen Doğar, iki yıl içerisinde sayıyı bin 500'lere çıkardı. Sayıları arttığından bahçeye sığmayan kazları için atıl durumdaki eski bir çivi fabrikasına ait araziyi kiralayan Doğar, burayı çocukluğundan beri hayalini kurduğu çiftliğe dönüştürdü.

Yetiştirdiği hayvanların bir kısmını satarak gelir elde eden Doğar, elindeki 500 damızlık kazla da işini büyüterek önümüzdeki yıl dış pazara açılmayı hedefliyor.

Doğar, AA muhabirine, yetiştiricilik için uzun süre internette araştırma yaptığını ve veteriner arkadaşından destek aldığını söyledi.

Ardından kazların beslenmesini ve bakımını öğrendiğini anlatan Doğar, "Bu işe iki kazla başladık. Bu hayvanların görselliği ve yumurtlaması çocuklarımın çok hoşuna gitti. Daha sonra çevre köylerden 50 dişi, 30 erkek kaz daha aldım. Bunları da Linda ve Çin kazı olarak temin ettim. Çünkü bunlar yumurtacı kazlar olarak bilinir. Bu kazlar ilk yılda 30-35, ikinci yılda 65-70 yumurta veriyor." dedi.

"Irak pazarına açılacağız"

Çiftliğindeki kazların sayısının gittikçe arttığını ifade eden Doğar, şöyle konuştu:

"Kazlar zamanla çoğalınca evimin bahçesine sığmadı. Bir yer kiraladım ve burada üretime başlayarak hayalimdeki çiftliği kurdum. Bununla beraber iki kuluçka makinesi aldım ve yumurtaları bu makineye bıraktım. Bu makineden civcivlerin çıktığını görünce gözlerime inanamadım. Sonra üretime devam ettim, sayıları kısa sürede bin 500 oldu. Bunların binini sattım. Şu an 500 damızlık kaldı. Bunlarla yeni sezon için üretime devam edeceğiz. Hedefimiz 7 bin kaz üretmek. Çok karlı bir iş. Eğitimini de almadım."

Doğar, insanların yılbaşı için şimdiden kaz almaya geldiğini ifade ederek, "Çok fazla talep alıyoruz. Bazen yetiştiremiyoruz. Elimizde sınırlı sayıda kaldı, artık satış yapmıyoruz. Önümüzdeki yıl için pazar arayışına başladık. Irak'ın kuzeyine ihraç etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:09 Kaynak: AA

İşçi, Edremit, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Kurum İmar Barışına Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti

Erdoğan'ın Makam Aracında Vatandaş İle Sohbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:15:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayalindeki Çiftliği Çocukları İçin Aldığı Kazlarla Kurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]