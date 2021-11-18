Hayalindeki eşi direklere afiş asarak arıyor - Son Dakika

Hayalindeki eşi direklere afiş asarak arıyor

İSTANBUL Arnavutköy'de 10 yıl önce eşini kaybeden 60 yaşındaki Ferhat Kara, yeniden evlenmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Hazırladığı "evlenmek istiyorum" afişini ilçedeki direklere asan Kara, "Kendime uygun bir eş bulana kadar aramaya devam edeceğim" dedi.

Arnavutköy'de yaşayan 60 yaşındaki Ferhat Kara, 10 sene önce eşini kaybetti. Yeniden evlenmek istedi ama aradığı eşi bir türlü bulamadı. Kara, son çareyi afiş hazırlayıp ilçedeki direklere asmakta buldu. İlçeyi adeta sokak sokak dolaşan Kara, aydınlatma direklerine "evlenmek istiyorum" afişi astı. Afişleri gören vatandaşlar şaşkınla Ferhat Kara'yı izlerken, o ise kimseye aldırış etmeden afişleri asmaya devam etti.

10 yıldır kendisine eş arayan Ferhat Kara, "Benim eşim tam 10 yıl önce vefat etti. Ben kendime 10 seneden beri eş arıyorum ama bulamıyorum. Artık direklere afiş asmaya başladım. Kendime uygun bir eş bulana kadar aramaya devam edeceğim. Hemen hemen bütün direklere astım" ifadelerini kullandı.