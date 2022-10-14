Hayalindeki eve kavuşan yaşlı kadın: "Bir dileğim evdi, ona da kavuştum"

Yaşlı çiftin hayallerindeki eve, Başkan Çalkın kavuşturdu

Yaşlı çiftin evlerini yaptırdı, eşyalarını aldı

Ünsallı çifti kışı sıcak yuvalarında geçirecek

KARS - Kars'ta harabe evde yaşam mücadelesi veren yaşlı çifte başkandan anlamlı dokunuş, başkan yaşlı çiftin evini onardı, eşyalarını aldı, yeni evlerine kavuşan yaşlı çiftin sevinçleri ise yüzlerine yansıdı.

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Porsuklu köyünde derme çatma evde yaşam mücadelesi veren 7 çocuklu Eyüp-Çiçek Ünsallı çiftinin yaşamları AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'ın köyü ziyaretiyle değişti.

Sürekli köylerde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Porsuklu köyünde yaşayan Ünsallı ailesinin evine misafir oldu. Engelli olan baba Eyüp Ünsallı ile bir süre sohbet eden Çalkın, yaşlı çiftin evlerini onaracağını belirtti. Bunun üzerine kışa kısa süre kalmasına rağmen yaşlı çiftin evlerini yeniden yaptıran Çalkın, bununla da yetinmeyerek evin başta yatak odası ve oturma grubu ile televizyonu olmak bütün malzemeleri alarak yaşlı çiftin evlerini dayadı-döşedi. Yeni bir eve kavuşan ve kışı sıcak bir yuvada geçirmek isteyen yaşlı çiftin mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

"Bir dileğim evdi ona da kavuştum"

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'a teşekkür eden anne Çiçek Ünsallı, "Allah razı olsun, Allah başkana mani keder vermesin. Bu duygu ile ağlayacağım geliyor. Bir dileğim evdi, ona da kavuştum. Allah başkanımdan razı olsun" dedi.

Yeni evinin sobasını da Başkan Adem Çalkın'ın almasını isteyen engelli baba Eyüp Ünsallı, okuduğu şiirle duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

"Ev çok kötüydü"

Ünsallı ailesinin yaşadığı evin çok kötü olduğunu belirten Porsuklu köyü Muhtarı Yaşar Çakmak, "Ev çok kötüydü, Allah Adem başkanımızdan razı olsun. Sıfırdan yaptırdı. Bugün de eşyalarını getirdi. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Yeni evlerine kavuşan Ünsallı ailesi AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'a dua ederken, Anne Çiçek Ünsallı gözyaşlarına hakim olamadı. Adeta yeniden inşa edilen evlerine yerleşen aile, Başkan Çalkın'ı evlerinde ağırlamak istiyor.