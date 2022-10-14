Hayalindeki eve kavuşan yaşlı kadın: "Bir dileğim evdi, ona da kavuştum" - Son Dakika
Üye Girişi

Hayalindeki eve kavuşan yaşlı kadın: "Bir dileğim evdi, ona da kavuştum"

14.10.2022 12:36

Hayalindeki eve kavuşan yaşlı kadın: "Bir dileğim evdi, ona da kavuştum" Yaşlı çiftin hayallerindeki eve, Başkan Çalkın kavuşturdu Yaşlı çiftin evlerini yaptırdı, eşyalarını aldı Ünsallı çifti kışı sıcak yuvalarında geçirecek Kars'ta harabe evde yaşam mücadelesi veren yaşlı çifte başkandan...

Hayalindeki eve kavuşan yaşlı kadın: "Bir dileğim evdi, ona da kavuştum"

Yaşlı çiftin hayallerindeki eve, Başkan Çalkın kavuşturdu

Yaşlı çiftin evlerini yaptırdı, eşyalarını aldı

Ünsallı çifti kışı sıcak yuvalarında geçirecek

KARS - Kars'ta harabe evde yaşam mücadelesi veren yaşlı çifte başkandan anlamlı dokunuş, başkan yaşlı çiftin evini onardı, eşyalarını aldı, yeni evlerine kavuşan yaşlı çiftin sevinçleri ise yüzlerine yansıdı.

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Porsuklu köyünde derme çatma evde yaşam mücadelesi veren 7 çocuklu Eyüp-Çiçek Ünsallı çiftinin yaşamları AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'ın köyü ziyaretiyle değişti.

Sürekli köylerde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Porsuklu köyünde yaşayan Ünsallı ailesinin evine misafir oldu. Engelli olan baba Eyüp Ünsallı ile bir süre sohbet eden Çalkın, yaşlı çiftin evlerini onaracağını belirtti. Bunun üzerine kışa kısa süre kalmasına rağmen yaşlı çiftin evlerini yeniden yaptıran Çalkın, bununla da yetinmeyerek evin başta yatak odası ve oturma grubu ile televizyonu olmak bütün malzemeleri alarak yaşlı çiftin evlerini dayadı-döşedi. Yeni bir eve kavuşan ve kışı sıcak bir yuvada geçirmek isteyen yaşlı çiftin mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

"Bir dileğim evdi ona da kavuştum"

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'a teşekkür eden anne Çiçek Ünsallı, "Allah razı olsun, Allah başkana mani keder vermesin. Bu duygu ile ağlayacağım geliyor. Bir dileğim evdi, ona da kavuştum. Allah başkanımdan razı olsun" dedi.

Yeni evinin sobasını da Başkan Adem Çalkın'ın almasını isteyen engelli baba Eyüp Ünsallı, okuduğu şiirle duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

"Ev çok kötüydü"

Ünsallı ailesinin yaşadığı evin çok kötü olduğunu belirten Porsuklu köyü Muhtarı Yaşar Çakmak, "Ev çok kötüydü, Allah Adem başkanımızdan razı olsun. Sıfırdan yaptırdı. Bugün de eşyalarını getirdi. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Yeni evlerine kavuşan Ünsallı ailesi AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'a dua ederken, Anne Çiçek Ünsallı gözyaşlarına hakim olamadı. Adeta yeniden inşa edilen evlerine yerleşen aile, Başkan Çalkın'ı evlerinde ağırlamak istiyor.

YORUMLAR
500
Karslı anne, 'Bir dileğim evdi, ona da kavuştum' Karslı anne, 'Bir dileğim evdi, ona da kavuştum' Kars gündem haberleri: Kars'ta yaşlı çift kış öncesi hayırsever desteğiyle hayallerindeki eve kavuştu Kars gündem haberleri: Kars'ta yaşlı çift kış öncesi hayırsever desteğiyle hayallerindeki eve kavuştu
Kaynak: İHA

Adem Çalkın, AK Parti, Eyüp, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayalindeki eve kavuşan yaşlı kadın: 'Bir dileğim evdi, ona da kavuştum' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:42 Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'na rakip çıktı! Prof. Dr. Mete Gündoğan adaylığını açıkladı
13:10 Selahattin Demirtaş, "kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:56 Emniyet müdürüymüş gibi mekan sahibini dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandılar
12:45 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir
12:33 Arkadaşını öldürüp kuyuya atan sanıktan maktulün kızına akılalmaz sözler: Baban başka kadınlarla görüşüyor, AİDS olabilir
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz
12:03 Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi
12:05 Rusya'nın Türkiye'de doğal gaz merkezi kurma teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bu iş için Trakya en önemli yer olarak görülüyor
11:32 Giresun'da ilginç görüntü! Kimse yaptığına bir anlam veremedi
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 14:03:17. #1.12#
SON DAKİKA: Hayalindeki eve kavuşan yaşlı kadın: "Bir dileğim evdi, ona da kavuştum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement