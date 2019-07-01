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Hayalindeki mesleği sanata dönüştürdü

1 saat önce

Maddi imkansızlıklardan dolayı o zamanki adıyla Ankara Hemşirelik Yüksekokulu'nu kazanıp gidemeyen Seher Tosun (69) hayalini Mamak Belediyesi Aile Merkezleri'nde gerçekleştirdi.

Hayalindeki mesleği sanata dönüştürdü, System.String[]
Maddi imkansızlıklardan dolayı o zamanki adıyla Ankara Hemşirelik Yüksekokulu'nu kazanıp gidemeyen Seher Tosun (69) hayalini Mamak Belediyesi Aile Merkezleri'nde gerçekleştirdi.

4 yıldır kurslarda eğitim alan Seher nine öğrendiği Amigurumi Bebek (Örgü Bebek) tekniği ile yapmak istediği mesleği sanata dönüştürdü.

Hemşire olamadı ama hemşire bebekler yapıyor

İstenilen bir şeyi yapmanın birçok farklı yolu olduğunu ifade eden Seher nine, "Hayalim hemşire olmaktı fakat nasip olmadı. Bende Mamak Belediyesi'nin açmış olduğu kurslara katılarak örgü bebek yapmaya başladım. Hemşirelik hayalimi yaptığım örgü bebeklerle gerçeğe dönüştürüyorum. Hemşire örgü bebekler yapıyorum" dedi. Yaptığı amigurumi bebeklere, çocuklarının ve kendi ismini veren Seher Tosun, çocuklarının da doktor olduğunu söyledi.

"Başarı öykülerine sürekli tanık oluyoruz"

Aile merkezlerinin kadınların kendilerini geliştirmelerine ve hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine olanak sağladığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Merkezlerimizde böyle güzel başarı öykülerine sürekli tanık oluyoruz. Kadınları topluma kazandırma, sosyalleşme açısından önemli bir misyon yüklenen aile merkezlerimize tüm hanım kardeşlerimizi bekliyorum" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
Mamak, Ankara, Mamak Belediyesi, Güncel
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