Hayalindeki nesneyi tasarladı dereceye girdi - Son Dakika

Bilişimle Üretim Projesi'nde Balıkesir'de yer alan tek okul olan Karesi Ortaokulu öğrencisi Kayra Gökhan "Hayalimdeki Nesneyi Tasarlıyorum" uygulamasında dereceye girdi. Türkiye genelinde Bilişimle Üretiyorum projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 139 okuldan 235 proje arasında yapılan elemelerde ilk 20 arasında girmeyi başardı.



2023 Eğitim Vizyonu içinde yer alan "Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm" teması dahilinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dijital becerilerin geliştirilmesi için içerik geliştirme ve öğretmen eğitimi hedefine uygun olarak yürütülen Bilişimle Üretiyorum Projesi'nde Balıkesir'e ödül geldi. Proje dahilinde dijital ortamda gerçekleştirilen etkinlikte Karesi Ortaokulu öğrencisi Kayra Gökhan Türkiye genelinde 20 öğrenci arasında girerek büyük başarıya imza attı.



"Balıkesir'de Projede yer alan tek okuluz"



Karesi Ortaokulu Müdürü Aydın Benli projedeki başarıdan dolayı öğrenci Kayra Gökhan ve projenin yürütücülerine teşekkür ederek, şu bilgileri verdi:



"Bilişimle Üretim Pilot Uygulaması Balıkesir'de sadece Karesi İlçesinde bulunan Balıkesir Karesi Ortaokulu'nda gerçekleştiriliyor. Bu uygulama ile öğrencilere bilişimle üretim ve algoritmik düşünme becerileri kazandırmak için üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı, bilgisayarlı ve bilgisayarsız ortamda algoritmik düşünme eğitimi etkinliklerinin yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca öğretmenlere bu süreçte rehberlik edebilmelerini sağlayacak hizmet içi eğitimler verilmiş, Bilişim Laboratuvarı sınıflarına 3D yazıcı, eğitici kitler, masaüstü ve dizüstü bilgisayar setleri ile eğitim içerikleri sağlanmıştır.



"Öğrencimiz ilk 20 arasına girdi"



2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Ankara, İstanbul ve Siirt illerinde toplam 15 okulda gerçekleştirilen Bilişimle Üretim uygulamasına 2019-2020 eğitim öğretim yılında dahil olan 120 okuldan biri olan Balıkesir Karesi Ortaokulu öğrencileri Bilişim Teknolojileri öğretmenleri Fatma Bayır ile birlikte projenin etkinliklerini gerçekleştiriyor. Uzaktan Eğitim sürecinin başlamasıyla beraber Bilişimle Üretim Projesi çalışmalarına online olarak devam eden Balıkesir Karesi Ortaokulu öğrencilerinden "Tinkercadle Hayalimdeki Nesneyi Tasarlıyorum" ayağına katılan 5.sınıf öğrencisi Kayra Gökhan dereceye girmiştir. Türkiye genelinde proje kapsamındaki 139 okuldan gelen 235 proje 3 jüri üyesi tarafından önce 61 projeye indirgenmiş, bu 61 proje de 9 jüri tarafından değerlendirilmiştir. Kayra Gökhan en yüksek puan alan ilk 20 öğrenci arasına girmiş ve online düzenlenen toplantıda hediyesini almıştır." - BALIKESİR