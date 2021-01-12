Hayaline devlet desteğiyle kavuşan kadın girişimci yurt dışına tavuk satıyor - Son Dakika

Hayaline devlet desteğiyle kavuşan kadın girişimci yurt dışına tavuk satıyor

12.01.2021 11:15
Hayaline devlet desteğiyle kavuşan kadın girişimci yurt dışına tavuk satıyor, System.String[]

Kilis'te genç bir girişimcinin devlet desteğiyle kurduğu modern tavuk çiftliğinde yılda yaklaşık 840 ton beyaz et üretilerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

Kilis'te genç bir girişimcinin devlet desteğiyle kurduğu modern tavuk çiftliğinde yılda yaklaşık 840 ton beyaz et üretilerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

Sabriye Ayça Sağıroğlu (27), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nü bitirdikten sonra hayalini kurduğu tavuk çiftliği için memleketine dönerek ailesinin desteğiyle Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde 11 dönüm arazi satın aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 4 yıl önce 238 bin lira hibe alan Sağıroğlu, 3 bin 280 metrekare kapalı alanda 50 bin tavuk kapasiteli 2 modern kümes kurdu.

Çiftlikte yılda yaklaşık 840 ton beyaz et üretiliyor ve bunlar Gaziantep'teki bir firma aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor. Tavukların yüzde 70'i Suriye, Irak ve Birleşik Arap Emirliklerine ihraç ediliyor, geri kalanı iç piyasaya veriliyor. Tavukların ayakları da Çin'e ihraç ediliyor.

5 kişiye istihdam sağladı

Sabriye Ayça Sağıroğlu, AA muhabirine, üniversite sınavlarına hazırlanırken tavuk çiftliği kurma fikrinin ortaya çıktığını, 4 yıl önce de devletin verdiği destekle hayaline kavuştuğunu söyledi.

İşletmesinde 5 kişinin çalıştığını belirten Sağıroğlu, "Kuluçkahaneden çıkan civcivler bize geldikten sonra 45-50 günde kesim ağırlığına ulaşıyor. Biz bunların bakımını tamamen üstleniyoruz. İçerinin havası hayvanların istediği şekilde, fanlar istedikleri metreküp hesabına göre ayarlı. İçerideki amonyak düzeyine göre fanlar ve pencereler açılıp kapanıyor." diye konuştu.

Kadının elinin değdiği her işin güzelleştiğini, kadınların her işi başarabileceğini ifade eden Sağıroğlu, bu işin de zorlukları olduğunu ama severek yapıldıktan sonra zorlukların üstesinden gelinebildiğini söyledi.

Üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini dile getiren Sağıroğlu, şunları kaydetti:

"En büyük isteklerimizden bir tanesi entegre sistem olmak. Bizi uzun bir süreç bekliyor. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Ürettiğimiz tavuklar yurt dışına gidiyor. Özellikle Suriye'ye çok gidiyor. Tavuğun ayak kısımları da entegre sisteminin pazarlama durumuna göre değişiyor. Tavuğu ayak kısımlarını genelde Çin'e gönderiyoruz. 2 ayda yaklaşık 140 ton et üretiyoruz. Yılda 6 dönem üretim yapıyoruz. Yılda ortalama 840 ton et üretiyoruz."

Anne Tevhide Sağıroğlu da kızının hayalinin peşinden gitmesinin kendilerini mutlu ettiğini ve kızlarına gereken desteği verdiklerini söyledi.

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Kilis, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayaline devlet desteğiyle kavuşan kadın girişimci yurt dışına tavuk satıyor - Son Dakika


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