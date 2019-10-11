Hayalini 20 yıl sonra gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Belediyesi'nde görevli Ömür Gürbüz, küçük yaşlardan beri gönül vererek yazdığı şiirleri 20 yıl sonra kitaplaştırarak hayalini gerçeğe dönüştürdü.



Afyonkarahisar Belediyesi'nde çalışan 38 yaşındaki Ömür Gürbüz, 18 yaşından beri şiir yazıyor. Tek hayalinin kütüphanesinde kendine ait bir şiir kitabının yer alması olduğunu belirten Gürbüz, 20 yılda yazdığı 101 şiiri kitaplaştırdı. Gürbüz, 'Ömrün Her Demi' ismini verdiği kitabını Ahmet Şemsettin Karahisari Aşk Kültür ve Sanat Günleri Festivali'nde okurları için imzaladı. Kitabında; ilahi aşk, ayrılık, hiciv, aşk, vatan sevgisi ve askerlik temalı şiirler bulunan Gürbüz; şairlerin, halkın sessiz çığlıkları olduğunu söyledi.



FANİ DÜNYAYA BİR ESER BIRAKMAK İSTEDİM



Ömür Gürbüz yaptığı açıklamada, senelerdir yazdığı bir araya getirerek kitaplaştırdığını söyledi. Gürbüz şöyle devam etti:



"Hayvan ölür semeri kalır, insan ölür eseri kalır" atasözünden yola çıkarak bu fani dünyaya bir eser bırakmak istedim. Bunun içinde 'Ömrün Her Demi' adını verdiğimiz şiir kitabımı okuyucularımızın beğenisine sundum. Daha önce internet sitemde bu tür yazmış olduğum şiirleri paylaşıyordum. Ben bu şiirleri toplayarak kitap ortamına taşımak istedim. 101 şiirim var. Şiirlerimde aşk, tasavvuf, ayrılık, askerlik şiirleri, vatan sevgisi, dünya hayatının geçiciliği ve hiciv konularını ele aldım."



YENİ KİTAP İÇİN ŞİİR YAZMAYA DEVAM EDİYORUM



Yeni kitabı için şiir yazmayı sürdürdüğünü belirten Gürbüz, ömrü boyunca şiir yazmaya devam edeceğini dile getirdi. Şairlerin halkın sessiz çığlığı olduğunun altını çizen Gürbüz:



"Bu benim sözümdür. 2 çeşit insan vardır. Bazı insanlar içinden geçenleri bir şekilde konuşarak dışarı vurur. Şairler ise içinden geçenleri ya da toplumun kanayan yaralarını şiirlerle dökerek dışa vurur" dedi. - AFYONKARAHİSAR