Hayalini 30 yıl sonra gerçekleştirdi, 800'ün üzerinde resim yaptı

EDİRNE'de yaşayan Özlem Özkal (47), okul yıllarından beri ertelediği ressam olma hayalini 30 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü. İranlı ressamdan eğitim alıp 3,5 yıl önce kendi resimlerini yapmaya başlayan ve bu süreçte 800'ün üzerinde eser üreten Özkal, "Resim içimde ukde kalmış bir aşk, insan bundan kopamıyor. Zamanla isteğimi yeniden canlandırarak, resim aşkıma kavuştum" dedi.

Evli ve 4 çocuk annesi Özlem Özkal, Zonguldak'ta yaşarken Karabük Demir Çelik Lisesi'nden mezun oldu. O dönem resme ilgi duyan ve yarışmada birincilik kazanan Özkal'a, öğretmenleri 'Mutlaka güzel sanatlar okumalısın' dese de ailesindeki sağlık problemleri nedeniyle hedefini gerçekleştiremedi. Aradan geçen yıllarda evlenip, çocuklarını büyüten Özkal, ertelediği hayalini 30 yıl sonra gerçeğe dönüştürmeye karar verdi. Ailesiyle Edirne'de yaşayan Özlem Özkal, 3,5 yıl önce İstanbul'da İranlı ressamdan ders aldı. Bu süreçte yağlı boya resimler yapmaya başlayan Özkal, Edirne'ye gelerek atölyesini açtı ve 800'ün üzerinde eser üretti.