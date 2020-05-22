"Hayalini Çiz" resim yarışması sonuçlandı

Akkuyu Nükleer AŞ ve Rossotrudnichestvo'nun Türkiye Temsilciliği'nin düzenlediği "Hayalini Çiz" resim yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 100'den fazla kişinin katıldığı yarışmada resimler, bir düşünceyi yaratıcı bir şekilde ifade etme yeteneği ve sanatsal performans düzeyine göre değerlendirildi.

Jüri, 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş aralığındaki üç farklı kategoriden üç eser seçti.

Yarışmada dereceye giren dokuz çocuğa, ödül belgeleri ve hediyeleri ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, Türk ve Rus halklarının kültürler arası bağlarını pekiştirmek ve çocukların spor, bilim ve yaratıcılığa ilgi göstermelerini desteklemek amacıyla yarışmayı düzenlediklerini aktardı.