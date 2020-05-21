'Hayalini çiz' resim yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı - Son Dakika

Rossotrudnichestvo'nun Türkiye temsilciliği ile Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği, 'Hayalini çiz' resim yarışmasında dereceye girenler belli oldu.



Türkiye'nin farklı bölgelerinden 100'den fazla minik sanatçının ilgi gösterdiği yarışmanın jüri üyeleri tarafından, 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş aralığı olmak üzere üç farklı yaş kategorisinden her birinden 3'er resim seçildi. Dereceye girenler arasında ailesiyle Silifke'de yaşayan 14 yaşındaki Rus Vadim Lobanov'un yanı sıra İstanbul'dan 5 yaşındaki Maya Yetişen de yer aldı.



Ödüle layık görülen 9 çocuğa, ödül belgelerinin yanı sıra içinde kırtasiye malzemeleri bulunan sırt çantaları, Akkuyu Nükleer A.Ş. tişörtleri ve kitaplardan oluşan hediyeleri ulaştırıldı.



Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şirketimiz açısından bu tür projelerin gerçekleştirilmesi, insani ve sosyal alanlarda işbirliğimizin bir parçasıdır. Rus ve Türk halklarının kültürlerarası bağlarını pekiştirerek çocuklarımızın spora ve bilime ilgi göstermelerini desteklemek bizim için çok önemlidir. Özellikle de Akkuyu NGS projesi bölgemizden çocukların başarılı olmaları bizi ayrıca mutlu etmiştir" dedi. - MERSİN