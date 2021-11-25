Hayalini emekli olunca gerçekleştirdi - Son Dakika

ANKARA'da, emekli biyoloji öğretmeni Nejla Güneş (60), 1978'de babasının sağlık sorunu nedeniyle mülakatı kaçırdığı için giremediği Görsel Sanatlar Bölümü'nü 38 yıl sonra okudu. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü'nü geçen yıl 1'incilikle bitiren emekli öğretmen, hedefinin atölye açarak, bilgilerini öğrencilerine aktarmak olduğunu söyledi.

Nejla Güneş, 1984 yılında mülakatı kaçırdığı için üniversitede Görsel Sanatlar Bölümü'ne giremeyince Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde okudu. Biyoloji öğretmeni olan Güneş, 2014 yılında emekli olduktan 2 yıl sonra 2016'da tekrar sınava girip, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü'nü kazandı. Güneş, hayalini kurduğu bölümünü geçen yıl 1'incilikle bitirip, mezun oldu. Pandemi döneminde bir odasını atölyeye çevirdiği evinde resim yapan Güneş, hedefinin atölye açıp, bilgilerini öğrencilerine aktarmak olduğunu söyledi.

'EMEKLİLİKLE BİR ŞEY BİTMİYOR'

Emekli öğretmen Nejla Güneş, aslında ilk hedefinin resim bölümünde ilerlemek olduğunu vurgulayarak, "Ama şartlar öyle gerektirmedi. Resimde Gazi Üniversitesi'nin ve İstanbul Güzel Sanatlar'ın ön kayıtlarını yaptırmıştım, puanım yüksekti. O zaman kendimiz müracaat etmiyorduk. Kaydımı babam yaptırmıştı. Mülakatların olacağı sıra babamın hastalığıyla karşılaştık. Ben o iki üniversiteye de gidemedim. 27 yıl biyoloji öğretmenliği yaptıktan sonra emekli oldum. Resimde ilerlemeliydim. Hobi amaçlı amatör olarak devam ediyordum. Onların bir noktada yeterli olmadığını düşündüm. Alaylı olmakta bir seçenekti; ama 'önümde uzun yıllar var' diye düşündüm. Emeklilikle bir şeyin bitmeyeceğini de kabul ettim. Sonra üniversite ve yetenek sınavlarına hazırlandım. Sonra görsel sanatlar bölümünü kazandım. Çok severek okudum. 1999 doğumlu ve kendi yaşıtlarım hocalarımla beraber 4 yıl geçirdim" diye konuştu.

Nejla Güneş, çevresine faydalı olmak istediğini belirterek, "Önce hobi amaçlı başlamıştım. Yağlı boya, mürekkep hepsini çalıştım. Şu anda akrilik çalışıyorum. Hedefim çevreme faydalı olmak, resim çalışmak. Atölye düşünüyorum. Teknik bilgilerimle de faydalı olmak istiyorum" dedi.