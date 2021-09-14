Üye Girişi
Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı - Son Dakika

Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı

14.09.2021 10:18

Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı Genç torna ustası Musa Topak, 3 yıl emek verdi, mesai dışında çalıştı, haftalığından 5 bin lira arttırıp hayalindeki arabayı yaptı Mersin'in Erdemli ilçesinde torna ustası genç 3 yıl emek verip, mesaisi dışında çalışıp, haftalığından arttırdığı 5...

Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı

Genç torna ustası Musa Topak, 3 yıl emek verdi, mesai dışında çalıştı, haftalığından 5 bin lira arttırıp hayalindeki arabayı yaptı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde torna ustası genç 3 yıl emek verip, mesaisi dışında çalışıp, haftalığından arttırdığı 5 bin lira ile kendi arabasını yaptı. 3 yıl önce 'imkansız diye bir şey yoktur' diyerek mesaisi dışında çocukluk hayali olan arabayı yapmaya başlayan 22 yaşındaki tornacı Musa Topak, hurdacı ve parçacılardan topladığı malzemelerle aracını yürür hale getirdi. 'Okusaydım mühendis olmak isterdim' diyen Topak, sanayide torna ustası olmaktan da mutluluk duyduğunu belirtti.

"Jantlarını hurdacıdan aldım, motorunu çıkmacıdan aldım"

Çocukluk hayali arabayı gerçeğe dönüştürmek için 3 yıl önce karar aldığını ifade eden Musa Topak, "12 yaşımda sanayie başladım, demire olan sevgimden dolayı. Bu arabayı yapmaya 3 yıl önce başladım. Yani çocukluktan beri hevesimdi böyle bir şey yapmak. Sonunda nasip oldu. Jantlarını hurdacıdan aldım, motorunu çıkmacıdan aldım, direksiyon kutusunu tamirciden. Bu aracı eski malzemelerden kullanarak yaptım. Tasarımı olsun, süspansiyonu olsun hepsi bana ait. Tasarladım, resmettim, çizdim, ölçülendirdim. Yani onun için 3 yıl gibi uzun bir süreç oldu" dedi.

"Bir araçta olması gereken her şey var"

Arabasını trafiğe çıkacak seviyeye getirdiğini ama trafikte kullanmadığını dile getiren Topak, "Trafikte kullanamadığımız için mecbur böyle kapalı alanlarda kullanıyoruz. Bir araçta olması gereken her şey var. Fren sistemi mevcut, gaz, debriyaj, pedallar. Vitesi aynı araba vitesi gibi. Koltuk aynı, direksiyon aynı, manevra sistemi aynı. Yani vites geçişi yumuşak, sıkıntı yok. Bundan sonra dışına kaporta yapmayı düşünüyorum. Boyasını yapacağım, ışık sistemini yapacağım. Yani önlere ışık arkaya stop. Ufaktan bir ses sistemi de koymak istiyorum" diye konuştu.

"İmkansız diye bir şey yok, bende yapabilirim dedim"

Kendi arabasını yapanlardan ilham aldığına da değinen Topak, "Çocukluğumda internetten hep görüyordum, el yapımı arabaları. Dedim bir gün bende yapmak istiyorum, niye olmasın. İmkansız diye bir şey yok, bende yapabilirim, oradan aklıma geldi. O yüzden yapmaya başladım. Okusaydım, mühendis olmak istiyordum. Ama okuyamadık, sanayi başladık. Lisede okuyamadığımız için tornacı olduk" dedi.

"5 bin TL para harcadım, haftalıktan para arttıra arttıra"

Doğru motoru bulmak için bir yıl beklediğini bu sırada da geri kalan işlemlerini tamamladığını anlatan Topak, "Bunun motor sistemini bulak için bir sene bekledim, buna motor bulamadım. Bu sebeple araba bir sene yattı. O bir senede geri kalan işlerini hallettim, yürür hale getirdim. Ondan sonra motorun montajını yaptım. Hızını ölçmedik, ama saatte 100 kilometre hız yapacağına inanıyorum. Yani daha hızlı gidecek bir yol bulamadım. Aracımızı trafiğe kapalı alanlarda kullanıyoruz. Ancak sanayi pazar günü trafiğe kapalı oluyor o zaman kullanabiliyorum. Maliyeti bana 5 bin TL oldu, sadece malzemesi. 5 bin TL para harcadım, onda da haftalıktan para arttıra arttıra" şeklinde konuştu.

Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı
Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı
Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı
Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı

Türk Lirası, Otomobil, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan talimatı verdi, THK ile ilgili kapsamlı rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda 11:11 Erdoğan talimatı verdi, THK ile ilgili kapsamlı rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda 6 yıldır Fenerbahçe Beko'da forma giyen Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yollar resmen ayrıldı 11:06 6 yıldır Fenerbahçe Beko'da forma giyen Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yollar resmen ayrıldı Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık iddiası para piyasalarını altüst etti 11:00 Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık iddiası para piyasalarını altüst etti
Son dakika: Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,43 seviyesinden işlem görüyor 10:53 Son dakika: Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,43 seviyesinden işlem görüyor Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi 10:38 Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Altın fiyatlarında önemli gün! Yatırımcılar, ABD'nin bugün açıklayacağı tüketici enflasyon verilerine odaklanmış durumda 10:27 Altın fiyatlarında önemli gün! Yatırımcılar, ABD'nin bugün açıklayacağı tüketici enflasyon verilerine odaklanmış durumda
Gariban görüp karnını doyurdukları adam, cemaatin ayakkabısını böyle çaldı 10:17 Gariban görüp karnını doyurdukları adam, cemaatin ayakkabısını böyle çaldı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı 09:45 Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı

Son Dakika Haberleri
11:10 Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti
11:05 6 yıldır Fenerbahçe Beko'da forma giyen Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yollar resmen ayrıldı
11:00 Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık iddiası para piyasalarını altüst etti
10:56 Sebastian Kehl, temsilcimiz Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar
10:53 Son dakika: Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,43 seviyesinden işlem görüyor
10:41 Emre Kılınç'ın gol sevincinde dikkat çeken ayrıntı! Necati Ateş, Terim'e ne söyledi?
10:38 Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi
10:31 Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı
10:26 Altın fiyatlarında önemli gün! Yatırımcılar, ABD'nin bugün açıklayacağı tüketici enflasyon verilerine odaklanmış durumda
10:25 Siyah-Beyazlı takım kesenin ağzını açtı! Dortmund maçının primini şaşkınlık yarattı
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Metrobüs durağında Metrobüs durağında "Beni ittin" tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü         
11:10
Balkondaki intihar girişimi görenlere malzeme oldu! Film gibi izleyip video çektiler Balkondaki intihar girişimi görenlere malzeme oldu! Film gibi izleyip video çektiler         
11:06
Sebastian Kehl, temsilcimiz Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar Sebastian Kehl, temsilcimiz Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar         
10:57
Bilim Kurulu Üyesi Dr. Yavuz'dan, çocuklar arasında sıklıkla görülen Norovirüs hakkında uyarı: Salgına neden olabilir Bilim Kurulu Üyesi Dr. Yavuz'dan, çocuklar arasında sıklıkla görülen Norovirüs hakkında uyarı: Salgına neden olabilir         
10:47
Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı         
10:32
Tarım Bakanlığı ve DSİ, Tarım Bakanlığı ve DSİ, "yüzer güneş panelleri" projesini gündeme aldı! Yüzde 54 başarı sağlandı         
10:26
Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü         
09:51
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Otomobil 5 yaşındaki çocuğu ezdi, öfkeli vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi Otomobil 5 yaşındaki çocuğu ezdi, öfkeli vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi         
09:20
Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada         
08:57
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı         
00:43
Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu         
22:21
Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer         
21:04
Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 11:19:13. #1.13#
SON DAKİKA: Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement