Hayalini kurduğu eve Kızılay sayesinde kavuştu

Van'ın Muradiye ilçesinde, yıkılmak üzere olan 55 yıllık tek odalı evde yaşayan bedensel engelli İkram Yılmaz, Kızılay Muradiye Şubesi'nin desteğiyle yeni evine kavuştu.

İlçeye bağlı Balaklı mahallesinde 15 yıl önce babasının vefat etmesiyle, 1964'te taştan yapılan harabe durumundaki evde tek başına yaşamak zorunda kalan 55 yaşındaki İkram Yılmaz'ın yardımına Kızılay görevlileri yetişti.

Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin yaptığı bağışları dağıttıkları sırada, bedensel engelli Yılmaz'ın yaşadığı ortamı gören Kızılay görevlileri, daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamak için yardım kampanyası düzenledi.

Kaymakamlık, Kızılay Erciş ve Muradiye Kızılay Şubelerinin desteğiyle önce Yılmaz'ın yaşadığı taş evi yıkan görevliler, 60 metrekarelik evin inşaatına başladı.

2 ay gibi kısa sürede hayırseverlerin de destekleriyle yapımı tamamlanan evin, mobilya, mutfak eşyası ve halılarını yerleştiren Kızılay görevlileri, kurdukları sobayı da yakarak Yılmaz'ın kış mevsimine yeni evinde sıcak bir ortamda girmesini sağladı.

"Öldükten sonra evinin Kur'an kursu olmasını istedi"

Muradiye Kızılay Şubesi Temsilcisi Selçuk Yay, AA muhabirine, geçen yıl Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtırken Yılmaz'ın evini gördüklerini anlattı.

Yılmaz'ın içler acısı bir durumda yaşadığını görünce yardımcı olmak için harekete geçtiklerini belirten Yay, şöyle konuştu:

"Tek odalı harabe ev, 1964'te yapılmış ve yıkılmak üzereydi. Kaymakamlığımız, hayırsever vatandaşlarımız, Erciş ve Muradiye Kızılay şubelerinin destekleriyle 60 metre karelik, içinde banyosu, tuvaleti bulunan evi tamamladık. Evde ihtiyaç olan bütün eşyaları getirip yerleştirdik. Sobasını da yakarak ısınmasını sağladık. Şimdi de sevincine ortak oluyoruz. İkram abimizin hayalini Kızılay olarak gerçekleştirdik. Kendisi de iyiliğe duyarsız kalmayarak bizi duygulandırdı. Vefat edince evin, kız Kur'an kursuna çevrilmesini vasiyet etti. Mahallede Kur'an kursu olmadığı için bunu istedi. Ailesinin de onayıyla gösterdiği bu duyarlılık bizi çok duygulandırdı. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz."

İkram Yılmaz ise yıllardır harabe durumdaki evde yaşam mücadelesi verdiğini, Kızılay sayesinde yeni bir eve kavuştuğunu söyledi.

Eve yeni eşyaların yerleştirildiğini, görevlilerin kendisiyle yakından ilgilendiğini belirten Yılmaz, evin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Kardeşimin evi yıkılmak üzereydi"

Ramazan Yılmaz da abisinin yıllardır tek gözlü odada yaşadığını anlatarak, şunları söyledi:

"Burası babamdan kalma bir yerdi. Taştan yapılmıştı ve yıkılmak üzereydi. Kızılay, Kurban Bayramı'nda et dağıtırken evin halini gördüler. Hayırseverler yardım eli uzattı. Abime 60 metrekarelik bir ev yaptılar. Bu kışın sıcak bir yuvaya kavuştu. 'Ben vefat ettiğim zaman evim Kur'an kursuna bağışlansın.' dedi. Biz de rıza gösterdik."