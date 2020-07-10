Hayalini kurduğu okula gidebilmek için gösterdiği çaba hayran bıraktı - Son Dakika

Hayalini kurduğu okula gidebilmek için gösterdiği çaba hayran bıraktı

Ağrı'nın Tutak ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bintosun Köyü Ortaokul Öğrencisi Abdulsamet Öztürk'ün, köyde kendi imkanları ile kurduğu parkurda, hayalini kurduğu spor lisesi özel yetenek sınavlarına hazırlık aşamasındaki azmi herkesi kendisine hayran bıraktı.

Ağrı'nın Tutak ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bintosun Köyü Ortaokul Öğrencisi Abdulsamet Öztürk'ün, köyde kendi imkanları ile kurduğu parkurda, hayalini kurduğu spor lisesi özel yetenek sınavlarına hazırlık aşamasındaki azmi herkesi kendisine hayran bıraktı.


Tutak ilçesi Bintosun köyünde yaşayan Vesim ve Nurcan Öztürk çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Abdulsamet Öztürk, anne ve babasının ısrarla LGS'ye (Liselere Geçiş Sınavı) hazırlanmasını istemesine karşın, hayalini kurduğu Spor Lisesine gitmek istedi. Spor lisesi hayalini gerçekleştirmekten vazgeçmeyen Abdulsamet Öztürk, özel yetenek sınavlarına hazırlanmak için imkanların olmadığı Bintosun köyünde, Beden Eğitimi Öğretmeni Çağdaş Karaozan'ın yönlendirmesi ve annesinin de desteği ile tahta, bisiklet lastiği ve diğer hurda malzemelerle kurduğu parkurda hazırlandığı spor lisesi özel yetenek sınavını kazanmayı başardı.


"Azmi hayran bıraktı"


Abdulsamet Öztürk'ün sınav öncesi hazırlık aşamasında kendi imkanları ile kurduğu parkurda hazırlamasına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Abdulsamet'in azmi ve isteği karşısında hayran kaldıklarını söyledi. Ağrı merkezde yapılan spor lisesi özel yetenek sınavı sonrasında Abdulsamet'i köyünde ailesi ile birlikte ziyaret edip çeşitli hediyeler veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin yaptığı açıklamada, " Samet'i sosyal medyada gördüm. Okulumuzun öğretmenleri paylaşmıştı. Bende gördüm ve paylaştım. Onun azmini görünce hayran kaldık. Daha sonra kendisini takip ettik. Daha sonra Spor Lisesi sınavına girdi. Sınavda iyi bir derece yaptı. Bizde orada sınav esnasında yanındaydık. Gayet güzel geçti. İnşallah seneye onu Spor Lisesinde göreceğiz. Tabi biz eğitim hayatı boyuncada kendisini takip edeceğiz. İnşallah onu ileride çok iyi bir yerde göreceğiz. Samet'in annesinin de desteği ile kurduğu parkurda sınava hazırlanması, onun bu azmi, bu gayreti bizi çok mutlu etti. Özellikle Ağrı bölgesinde spor bizim için çok önemli. Her çocuğun bir spor dalı ile uğraşması çok önemli bizim için. İnşallah Samet'i de ilerde iyi bir sporcu olarak göreceğiz." dedi.


"Ailem istemiyordu"


Ailesinin ilk başta spor lisesine gitmesini istemediğini belirten Abdulsamet Öztürk ise kendisini Beden Eğitimi öğretmeni Çağdaş Karaozan'ın spora yönlendirdiğini dile getirerek, "Ailem ilk başlarda benim LGS'ye hazırlanmamı istemiyordu. Ama ben spor lisesine gitmek istiyordum. Daha 7. sınıfta iken Beden eğitimi öğretmenim beni spora yönlendirdi. Öğretmenim çok istiyordu spor lisesi okumamı. Başvuru zamanlarında da okul müdürümüz Burak Kaynarcı kayıtlarımızı yaptı. Ben kendimi futbol alanında çok yetenekli hissediyorum. Sınava hazırlık döneminde parkuru yaparken öncelikle arkadaşlarıma danıştım. Ama onlarla birlikte yapamadık. Ardından annem bize yardımcı oldu. Öğretmenim de bize nasıl yapacağımız gösterdi. Sonra arkadaşlarımla birlikte annemin yardımı ile parkuru kurduk. Parkurda ağaç kütüklerini, bisiklet lastiklerini kullandık. Bu parkurda yaklaşık 1 ay boyunca hazırlandım" şeklinde konuştu.


"Beşiktaş altyapısına girmek istiyorum"


Spor lisesi özel yetenek sınavını kazanarak Ağrı Spor Lisesi'nde eğitim hayatına devam edeceği için çok mutlu olduğunu kaydeden Abdulsamet Öztürk, devamında şu ifadeleri kullandı:


"Sınav zamanında ise çok heyecanlıydım. Parkura girince önce ne yapacağımı düşündüm. Sonra öz güvenimi topladım ve parkurda bütün her şeyi yaptım. Güzel bir derece aldım. Şu an spor lisesini kazandım. Çok mutluyum. Bu süreçte İl Milli Eğitim Müdürümüz de bana destek oldu. İmkan sağladı. İlerde Beşiktaş altyapısına girmeyi hedefliyorum. Gelecekte çok iyi bir sporcu olmak istiyorum. Anneme, babama, okul müdürümüz ve beden eğitimi öğretmenime çok teşekkür ediyorum. İleride ülkeme iyi bir evlat, iyi bir sporcu olmayı istiyorum." - AĞRI

Tutak, Ağrı, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 20:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayalini kurduğu okula gidebilmek için gösterdiği çaba hayran bıraktı - Son Dakika
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