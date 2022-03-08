Hayalini kurduğu seramik atölyesinde annesiyle üretiyor - Son Dakika
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Hayalini kurduğu seramik atölyesinde annesiyle üretiyor

08.03.2022 11:58
Hayalini kurduğu seramik atölyesinde annesiyle üretiyor

Ordu'da annesiyle çalıştığı atölyede seramik eşyalar üreten Bersu Şahin, ürünlerini Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Almanya'daki müşterilerine de satıyor.

Ordu'da annesiyle çalıştığı atölyede seramik eşyalar üreten Bersu Şahin, ürünlerini Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Almanya'daki müşterilerine de satıyor.

Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden mezun olduktan sonra geçen yıl ailesinin de desteğiyle seramik üzerine iş kurdu.

Altınordu ilçesinde bir dükkanı atölyeye çeviren Şahin, ev hanımı annesi Hafize Şahin ile seramikten bardak, tabak ve süs eşyaları üretiyor.

Atölyenin bir bölümünde satışa yapan anne kız, sosyal medya aracılığıyla aldığı siparişleri Türkiye'nin farklı illeri ile Almanya'ya kargoyla gönderiyor.

26 yaşındaki Bersu Şahin, resim bölümünü okuduğu lisede seramik derslerinde çamuru sevdiğini söyledi.

Bu nedenle üniversitede seramik bölümünü tercih ettiğini anlatan Şahin, bitirme projesi kapsamında sosyal medya bağımlığı üzerine yaptığı çalışmayla İstanbul'da sergiye katıldığını belirtti.

Şahin, üniversiteden mezun olduktan sonra 2017'de Güney Kore'de düzenlenen "Uluslararası Tasarım Trend" yarışmasında aynı eserle üçüncü olduğunu ve bronz ödül aldığını kaydetti.

Bir yıl önce memleketinde atölye açtığını aktaran Şahin, "Annem de yetenekli birisidir, bir şeyler yapmayı çok sever. O da yapmak istedi, beraber anne kız çalışıyoruz. O da öğrendi, ben olmadığım zaman bu atölyeyi devam ettirebiliyor." dedi.

Şahin, atölyeyi ailesi ve eşimin desteğiyle kurduklarını ifade ederek, "Annemle beraber evimiz için buradan kazanıyoruz. Kazandığımızı beraber harcıyoruz. Annemle çalışmak çok keyifli. Ona güveniyorum, o da bana güveniyor." diye konuştu.

İstanbul'dan aldıkları tozu bazı karışımlarla çamur haline getirdiklerini anlatan Şahin, hazırladıkları çamuru kendi yaptıkları alçı kalıplara döktüklerini ve ürünlerin formunu oluşturduklarını söyledi.

Şahin, tasarımı yapılan ürünleri belli bir süre fırınladıklarını ve ardından boyadıklarını belirterek, ürünleri sağlığa uygun olması için sırladıklarına işaret etti.

46 yaşındaki 2 çocuk annesi Hafize Şahin ise Bersu ile bu işi yapmanın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Bir kadın olarak bu işi yapmaktan ve kızıma destek olmaktan gurur duyuyorum. Beraber bu işi yaptığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Almanya, Seramik, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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