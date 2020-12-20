Hayalini kurduğu şoförlüğü, maket araçlarla gideriyor - Son Dakika

Hayalini kurduğu şoförlüğü, maket araçlarla gideriyor

20.12.2020 09:12
Hayalini kurduğu şoförlüğü, maket araçlarla gideriyor, System.String[]

DÜZCE'de, 17 yaşında yakalandığı kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Zülfikar Eren Çakır (33), şoförlük hayalini gerçekleştiremeyeceği için kullanmayı hayal ettiği araçların maketlerini toplayarak koleksiyon yapıyor.

DÜZCE'de, 17 yaşında yakalandığı kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Zülfikar Eren Çakır (33), şoförlük hayalini gerçekleştiremeyeceği için kullanmayı hayal ettiği araçların maketlerini toplayarak koleksiyon yapıyor.

Düzce Beyciler Mahallesi'nde oturan, 17 yaşına kadar yürüyen ancak geçirdiği kas hastalığı nedeniyle boynundan aşağısı tamamen felç olarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan Zülfikar Eren Çakır'ın en büyük hayali şoför olmaktı. Ancak geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeyen Çakır, bu kez beğendiği ve kullanmak istediği araçların maketlerini toplayarak koleksiyon yapmaya başladı. Her gün rafta bulunan 50'ye yakın maket aracını kardeşi Hilal Çakır'a indirten ve temizleten Zülfikar Eren Çakır, koleksiyonunu büyütmeyi hedefliyor.

'TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDUM'Zülfikar Eren Çakır, maket arabalarıyla ilgilenirken gerçeğine binmiş gibi hissettiğini belirterek, "17 yaşında kas erimesi hastalığına yakalandım. Tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Kız kardeşime liseye giderken harçlık veriyorduk. Harçlıklarından bana araba aldı. Ondan sonra merak sardım. Şu an yaklaşık 50 arabam var. Her gün kız kardeşime arabaları indirtiyorum, temizletiyorum ve tekrar yerine diziyoruz. Gerçeğine binme şansım yok ama bunlarla ilgilenirken gerçeğine binmiş kadar oluyorum. Koleksiyonumu daha çok büyütmek istiyorum" dedi.

Hayalini kurduğu şoförlüğü, maket araçlarla gideriyor
Hayalini kurduğu şoförlüğü, maket araçlarla gideriyor
Hayalini kurduğu şoförlüğü, maket araçlarla gideriyor
Hayalini kurduğu şoförlüğü, maket araçlarla gideriyor
Hayalini kurduğu şoförlüğü, maket araçlarla gideriyor

Kas Hastalığı, Mahkum, Düzce, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayalini kurduğu şoförlüğü, maket araçlarla gideriyor - Son Dakika


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