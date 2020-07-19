Hayalini kurdukları iş yerini KOSGEB desteğiyle açtılar - Son Dakika

Hayalini kurdukları iş yerini KOSGEB desteğiyle açtılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde oturan çift, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) aldıkları destekle açtıkları çiçek tasarım dükkanında, hayal gücünü kullanarak yaptıkları ürünleri Türkiye'nin her yerine göndermenin sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde oturan çift, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) aldıkları destekle açtıkları çiçek tasarım dükkanında, hayal gücünü kullanarak yaptıkları ürünleri Türkiye'nin her yerine göndermenin sevincini yaşıyor.

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İlçede üç yıl önce evlenen, bir çocuk sahibi Yakup (29) ve Elif Aslan (27), kendilerine ait bir iş yeri açmaya karar vererek KOSGEB'in girişimcilik kursuna başvurdu.

Sertifikalarını alan çift, daha sonra KOSGEB'den aldıkları destekle hayalini kurdukları iş yerini açtı.

Elif Aslan, AA muhabirine, evlilik sürecinde çiçek sektörüyle ilgili yaşadıkları sıkıntılardan sonra eksikliği fark ederek, çiçek tasarım işine başladıklarını söyledi.

Yaptığı tasarımları hayal gücüyle harmanladığını anlatan Aslan, "Bu işe girdiğimde çiçeklerle ilgili bilgi sahibi değildim. Çiçeğin içine girdiğinizde o ortam sizi değiştiriyor. Bir vazodaki çiçeğin bile sizi o an psikolojik olarak rahatlattığını gördüm." dedi.

"Çiçek alacak insan evinde estetik arar"

Hayal gücünü kullanarak yaptıkları tasarımlardan keyif aldığını ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Aslında çiçek insana kendini sevdiriyor. Severek yapmaya başlayınca daha da güzel şeyler ortaya çıkmaya başladı. Eşim ve ben farklı farklı tasarımlar yapmaya başladık. İnsanlardan güzel tepkiler aldıkça bu bizi daha çok şevklendirdi. Çiçek bir lüks. Çiçek alacak insan evinde estetik arar. Bizim isteğimiz en dipten en uca insanlara bunu sevdirebilmek. 5 liraya da 105 liraya da bin 5 liraya da çiçek var. Seven insan 5 liraya da olsa aldığı çiçeği büyütür, bakar. Ona alıştıktan sonra bırakabileceğini düşünmüyorum. Benimle bir çiçekle başlayıp şu anda çiçek hastası olan müşterilerim var."

Elif Aslan, çiçek sevgisi aşıladığı kişilerin bulunduğunu ve çiçeklerin dilini bilmenin önemli olduğunu ifade etti.

"Tamamen duygularla hareket ediyorsunuz"

Yakup Aslan da yeni nesil çiçekçilik anlayışıyla sektöre girdiklerini söyledi.

Çiçekçilik sektörünün erkeklere hitap ettiğini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Bakıldığında en çok çiçeği alan erkekler. Bu sektör kadınların iş gücüymüş gibi algılanıyor. Çiçek tasarımı ruh haline, renk seçimine göre değişiyor ve güzel bir sektör. Tamamen duygularla hareket ediyorsunuz. Müşteri ne isterse onu yapmaya çalışıyoruz. Bu işe 'yüzde 100 müşteri memnuniyeti' parolasıyla çıktık. Müşterimizin beğenmediği bir şeyi buradan alıp gitmesini istemiyoruz."

Aslan, çok zor şartlarda ve birçok şeyden ödün vererek bu işe girdiklerini, morallerini bozmadıklarını ve her geçen gün kazançlarını iş yerlerine harcamaya çalıştıklarını belirtti.

Zonguldak, Türkiye, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayalini kurdukları iş yerini KOSGEB desteğiyle açtılar - Son Dakika
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