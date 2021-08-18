Hayalinizdeki özgür tatil çok yakınınızda - Son Dakika

Kapalı ve açık havuzlu seçenekleri bulunan müstakil villalarda keyifli bir tatil yapabilirken aynı zamanda doğa içerisinde huzurlu bir tatil sahibi de olabiliyorsunuz. Gözlerden uzak özgür bir tatil yapmak isteyenlerin tercihi ise muhafazakar villa seçeneklerinden yana oluyor. Tamamen korunaklı bu villalarda özgürce havuz başı keyfi yapabilir, istediğiniz gibi yüzebilir ya da arkadaşlarınızla rahatça vakit geçirebilirsiniz.

Yeni evlenen çiftlerin de tercihini günlük kiralık villalardan yana yapıyor. Açık ya da kapalı havuzlu olarak tamamen size özel balayı villaları sayesinde romantik bir tatil sahibi olmanız mümkün. Doğa ile bütünleşen, eşsiz manzaralara eşlik eden ve tamamen size ait olan villa tatilleri balayı çiftleri tarafından oldukça talep görüyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde aradığınız huzurlu tatil sizinle

Ege, Akdeniz, Marmara gibi Türkiye'nin birçok yerinde yer alan villalar birçok aktivite içerisinde kişiselleşmiş bir tatil sunuyor. Ege ve Akdeniz'de yer alan dünyaca ünlü plajlarda güneşlenebilir, yüzebilir ya da su sporlarına dahil olabilirsiniz. Tekne turları ile muazzam koyları keşfe çıkabilir, villanızda günün tatlı yorgunluğunu atabilirsiniz. İstanbul'dan uzaklaşamam diyenler için ise Marmara ve çevresinde yer alan villalar huzurlu bir tatilin kapılarını açıyor. Yeşilin ve mavinin doğal büyüsünde muhafazakar balayı villalarında dilerseniz gözlerden tamamen uzak romantik bir balayı tatili yapmak da mümkün. Muhafazakar balayı villaları; kapalı havuzlu müstakil villalarda hayat arkadaşınız ile beraber muhteşem manzaralar eşliğinde huzurlu ve romantik bir tatil imkanı sunuyor.

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