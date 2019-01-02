Son Dakika Haberleri: Hayâller Bu Atölyede Gerçeğe Dönüşüyor

Hayâller Bu Atölyede Gerçeğe Dönüşüyor

18 dakika önce

Bursa'nın İnegöl Belediyesi'nin Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi'nde hayata geçirdiği 'Hayal Atölyesi'nde hayaller gerçeğe dönüşmeye başladı.

Hayâller Bu Atölyede Gerçeğe Dönüşüyor, System.String[]
Bursa'nın İnegöl Belediyesi'nin Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi'nde hayata geçirdiği 'Hayal Atölyesi'nde hayaller gerçeğe dönüşmeye başladı. Atölyenin ilk konukları Dipsizgöl Ortaokulu öğrencileri oldu.

İnegöl Belediyesi'nin Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde oluşturduğu Hayal Atölyesi faaliyete başladı. Sıfır atık projesinin de yürütüldüğü atölyede Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği 7'nci sınıf öğrencileri atık malzemelerden yeni ürünler yapıyor. Atölyenin ilk misafirleri Dipsizgöl Ortaokulu oldu. Öğrenciler bugün Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi'ne gelerek hayal atölyelerinde hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı buldu.

Belediye Başkanı Alper Taban da atölyeyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Adil Kansu ve beraberindeki AK Partili yöneticilerle birlikte yapılan ziyarette hem engelli öğrenciler hem de öğrencilerle sohbet edildi. Taban, "İçerisinde bulunduğumuz mekan, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde isminde de bir değişiklik yaptığımız Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi olarak isimlendirdiğimiz bir merkez. Burada kurduğumuz Hayal Atölyesi ile de hem engellilerin, hem de okullarımızdan öğrencilerin gelip hayallerini gerçeğe dönüştürmesini arzü etmiştik. Burada birden fazla faydayı planladık. Bunlardan bir tanesi, Emine Hanımın başlattığı sıfır atık projesini şehrimizde uygulamaktı. Sıfır atıktan kasdımız, hayatımızdaki atıkları asgariye indirebilmek ve eğer ortaya çıkan bir atık varsa bunu faydalı bir hale dönüştürerek yeniden kazanmaya çalışmak. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol gereği de 7'nci sınıf öğrencilerimizin buraya gelerek atölyelerimizden faydalanmalarını arzü ettik. Bu çağrıya ilk cevap veren okulumuz Dipsizgöl Ortaokulu oldu. Ben burada kıymetli okul idarecilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum bu konuda sorumluluk aldıkları için" şeklinde konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:49 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl Belediyesi, Güncel
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