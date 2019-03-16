Hayaller Formula 1, gerçekler yok!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile İstanbul Park'ın işletmecisi Intercity firması arasında yıllardır süren kriz, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Park Spor Kulübü'nün açıklamasıyla yeni bir seviyeye taşındı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile İstanbul Park'ın işletmecisi Intercity firması arasında yıllardır süren kriz, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Park Spor Kulübü'nün açıklamasıyla yeni bir seviyeye taşındı. Açıklamaya göre Intercity, İstanbul Park'ta her sene düzenlediği üç kupayı da artık gerçekleştirmeyecek. Biz de geçmişten günümüze yaşanan krizi tüm detaylarıyla inceledik.



Türkiye'deki motor sporları severler, yıllardır süren "uluslararası organizasyon" özlemini Marmaris'in Dünya Ralli Şampiyonası takvimine girmesiyle giderdi. Ancak Formula 1 ile ilgili somut bir gelişme yaşanmadı. F1; devlet desteği, takımların istekleri, seyirci sayısı ve ülkedeki izlenme oranlarına kadar birçok kritere göre takvime yeni yarış ekliyor. Aradan geçen sekiz senede kriterlerden bir tanesi hep eksik kalınca F1 Türkiye'ye dönemedi.





Kriz Nasıl Başladı?





2005-2011 yılları arasında Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park, 2012 yılında günlük yaklaşık 30 bin liralık bir bedelle Intercity'ye kiralandı. Kendisi de büyük bir otomobil tutkunu ve pilot olan Intercity'nin sahibi Vural Ak ile TOSFED, karşılıklı anlaşmazlıklar yaşamaya ise 2013 yılında başladı.



2012: TOSFED Başkanı Demir Berberoğlu, Formula 1 görüşmeleri ile ilgili, "Bugün itibari ile İstanbul Park pisti işletmecisi Sayın Vural Ak ile Formula 1 haklarına sahip Bernie Ecclestone arasında yapılan görüşmede, ülkemizin Formula 1’e tekrar ev sahipliği yapabilmesi için Vural Ak´ın üzerine düşen tüm sorumlulukları kabulü konusunda anlaşıldığı, federasyonumuz tarafından öğrenilmiştir." açıklamasını yaptı.



2013: Vural Ak, verdiği bir röportajda federasyondan destek göremediklerini belirtmiş, federasyonun doğru bir işleyişe sahip olması halinde Formula 1 ve benzeri şampiyonaların Türkiye'ye gelebileceğini söylemişti. Bunun üzerine TOSFED sert bir açıklama yayımladı ve kriz başladı.





Tartışma Durmadı, Türkiye'de Motor Sporları Geriye Gitti





O günden bugüne birçok açıklama yapıldı, röportajlar verildi. Ancak tartışma hiç son bulmadı. Kasım 2018'de Vural Ak, "Otomobil sporlarının önündeki en büyük engel TOSFED! Maalesef yapmaya çalıştığımız her şeyi engellemeye çalışıyorlar. Eğer onların engelini aşabilirsek, burada iki sene boyunca organize ettiğimiz Dünya Ralli Kros Şampiyonası'nı tekrar getirmek istiyoruz." demişti.



TOSFED'den bu açıklamaya karşılık geldi. Kurum, "Federasyon olarak, Sn. A. Vural Ak’ın Dünya Rallikros Şampiyonasını Türkiye’ye getirmek istediklerine ilişkin haberi ilk kez bu röportaj vasıtası ile öğrenmiş bulunmaktayız. Zira tarafımıza bu konuyla ilgili yapılmış herhangi bir başvuru söz konusu olmadığı gibi bu hususta yazılı veya sözlü görüşmeler yürütüldüğüne dair tarafımıza yapılmış bir bilgilendirme söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.



Son gelinen durumda ise İstanbul Park'ın işletmecisi Intercity, pistte Platinum, Gold ve Silver Cup olmak üzere düzenlendiği üç organizasyonu durdurma kararı aldı. Katılım bedelinin 2015'te 15 bin TL iken bu sene 275 bin TL'ye yükseldiğini iddia eden Intercity, "Biz zaten kar etmeyeceğimizi biliyoruz ama bu kadar da zarar etmek istemiyoruz" diyerek hiçbir etkinlik düzenlemeyeceğini açıkladı. Pistte son olarak, 10 Mart'ta Kadınlar Günü'ne özel "Pempe pist" organizasyonu yapılmıştı.





WRC Eleştirisi de var





Istanbul Park, yine geçmiş günlerde yaptığı açıklamaların birinde, WRC'ye aktarılan milyonlarca doların Türkiye'deki diğer organizasyonlara harcanmadığından şikayet etmişti. Ayrıca Intercity, TOSFED'in sezon takvimlerini bilerek geç açıkladığını, ulusal yarışlarıİstanbul Park'tan tamamen çekmek istediklerini iddia ediyor.





2019 takviminde İstanbul Park yok





TOSFED tarafından 28 Ocak 2019 tarihinde açıklanan 2019 yarışma takviminde ise İstanbul Park'ın ismi hiçbir şekilde geçmiyor. Türkiye Pist Şampiyonası ve Türkiye Rallikros Şampiyonası finali Körfez Pisti'nde yapılacak. Takvimdeki bazı yarışların lokasyonunun ise daha sonra açıklanacağı belirtiliyor.



Şunu da belirtmekte fayda var ki, haberi hazırlama sürecinde hem TOSFED'den hem de Intercity'den düşüncelerini almaya çalıştık ancak iki taraf da yorum yapmaktan kaçındı. Şimdi, İstanbul Park'ın akıbeti merak ediliyor.





Hazırlayan: Alperen DELİBAŞ

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