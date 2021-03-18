Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı - Son Dakika

Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı

18.03.2021 14:08
Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı, System.String[]

Antalya'da otomobil çalmak için bir galeriyi gözüne kestiren hırsızlar otomobili çalamayınca rögar kapağını alıp kayıplara karıştı.

Antalya'da otomobil çalmak için bir galeriyi gözüne kestiren hırsızlar otomobili çalamayınca rögar kapağını alıp kayıplara karıştı. Sosyal medyada otomobil hırsızlığı görüntülerini izlerken içine kurt düşen galerici, canlı olarak kendi dükkanını güvenlik kamerasından izleyince üç kişinin otomobilleri çalmaya çalıştığını gördü.

İlginç olay Seri ilçesinde yaşandı. Akşam saat 21.30 sıralarında hırsızlar, önce arabaları çalmaya teşebbüs etti, çalamayınca karton toplayıcısı olarak gelip rögar kapaklarını aldı. Akşam sokağa çıkma kısıtlamasında evinde sosyal medyada, sosyal medyada galerinin birinden araç çalındığını gören Mustafa Akın (36), kendisinin de başına gelebileceğini düşünerek, cep telefonundan dükkan kamerasına baktı. O anda 3 hırsızın arabalarını çalmaya çalıştığını görünce şok yaşadı. Apar topar dükkanına bakmaya gelen Akın, hırsızların arabayı çalamayınca rögar kapaklarını çaldığını fark etti.Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaldedildi.

İş yeri sahibi Akın, "Sosyal medyadaki diğer arabayı görünce adamın arabası iyi ki bulunmuş dedim. O da esnaf bir arkadaşmış, çalınan arabası Denizli'de yakalanmış. İçime kuşku düştü o an acaba bizimki de olabilir mi diye. O anda bir baktım 3 kişi bizim arabaları zorluyor. Kameradan görünce apar topar nasıl giyindiğimi de bilmiyorum. Hemen çıktım saat 21.30 gibi çıktım. 20 dakikaya dükkana geldim. Baktık biz buraya gelinceye kadar tabi ki gitmişler. Arabaları inceledik herhangi bir zarar ziyan yok Allah'a şükür. Yan tarafta ki rögar kapaklarını sökmüşler. Polisleri aradık ve gerekli işlemlere başladılar" diye konuştu. - ANTALYA

Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı
Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı
Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı
Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı
Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı

Otomobil, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı - Son Dakika


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