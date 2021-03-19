Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı...Hırsızlar otomobile niyet etti rögar kapağıyla yetindi - Son Dakika

Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı...Hırsızlar otomobile niyet etti rögar kapağıyla yetindi

19.03.2021 00:32

Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı...Hırsızlar otomobile niyet etti rögar kapağıyla yetindi Sosyal medyada otomobil hırsızlığı görüntüsü izlerken içine kurt düştü, kuşkularında haklı çıktı Güvenlik kameralarından iş yerini canlı izleyen galerici üç kişinin otomobilleri çalmaya...

Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı...Hırsızlar otomobile niyet etti rögar kapağıyla yetindi

Sosyal medyada otomobil hırsızlığı görüntüsü izlerken içine kurt düştü, kuşkularında haklı çıktı

Güvenlik kameralarından iş yerini canlı izleyen galerici üç kişinin otomobilleri çalmaya çalıştığını gördü

ANTALYA - Antalya'da otomobil çalmak için bir galeriyi gözüne kestiren hırsızlar otomobili çalamayınca rögar kapağını alıp kayıplara karıştı. Sosyal medyada otomobil hırsızlığı görüntülerini izlerken içine kurt düşen galerici, canlı olarak kendi dükkanını güvenlik kamerasından izleyince üç kişinin otomobilleri çalmaya çalıştığını gördü.

İlginç olay Seri ilçesinde yaşandı. Akşam saat 21.30 sıralarında hırsızlar, önce arabaları çalmaya teşebbüs etti, çalamayınca karton toplayıcısı olarak gelip rögar kapaklarını aldı. Akşam sokağa çıkma kısıtlamasında evinde sosyal medyada, sosyal medyada galerinin birinden araç çalındığını gören Mustafa Akın (36), kendisinin de başına gelebileceğini düşünerek, cep telefonundan dükkan kamerasına baktı. O anda 3 hırsızın arabalarını çalmaya çalıştığını görünce şok yaşadı. Apar topar dükkanına bakmaya gelen Akın, hırsızların arabayı çalamayınca rögar kapaklarını çaldığını fark etti. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

İş yeri sahibi Akın, "Sosyal medyadaki diğer arabayı görünce adamın arabası iyi ki bulunmuş dedim. O da esnaf bir arkadaşmış, çalınan arabası Denizli'de yakalanmış. İçime kuşku düştü o an acaba bizimki de olabilir mi diye. O anda bir baktım 3 kişi bizim arabaları zorluyor. Kameradan görünce apar topar nasıl giyindiğimi de bilmiyorum. Hemen çıktım saat 21.30 gibi çıktım. 20 dakikaya dükkana geldim. Baktık biz buraya gelinceye kadar tabi ki gitmişler. Arabaları inceledik herhangi bir zarar ziyan yok Allah'a şükür. Yan tarafta ki rögar kapaklarını sökmüşler. Polisleri aradık ve gerekli işlemlere başladılar" diye konuştu.

Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı...Hırsızlar otomobile niyet etti rögar kapağıyla yetindi
Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı...Hırsızlar otomobile niyet etti rögar kapağıyla yetindi
Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı...Hırsızlar otomobile niyet etti rögar kapağıyla yetindi
Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı...Hırsızlar otomobile niyet etti rögar kapağıyla yetindi

Otomobil, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı...Hırsızlar otomobile niyet etti rögar kapağıyla yetindi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti
İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor         
00:29
Dirk Kuyt, Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu Dirk Kuyt, Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu         
00:11
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Beşiktaş'tan çok sert Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar         
23:03
Aracının kontrolünü kaybeden Bursalı iş insanı feci şekilde can verdi Aracının kontrolünü kaybeden Bursalı iş insanı feci şekilde can verdi         
22:56
Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı         
22:42
"Biden'la görüşmeye hazırım" diyen Putin'e Beyaz Saray'dan gerilimi tırmandıracak yanıt: 'Katil' dediği için pişman değil         
19:59
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 00:58:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı...Hırsızlar otomobile niyet etti rögar kapağıyla yetindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei