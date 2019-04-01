Hayallerden tuvale yolculuk

Handan Karaman'ın ilk kişisel sergisi ile başlıyor…

30 Mart'ta Handan Karaman ev sahipliğinde başlayan sergi, 5 Nisan'a kadar sanat tutkunlarını Altunizade Kültür Merkezi'nde ağırlayacak.

Fırçaya hayat veren düşlerle daha çok sanat…

Çocukluğunda başlayan resim yapma tutkusunu ilerleyen zamanlarda vazgeçemediği bir aşka dönüştüren 1941 doğumlu Handan Karaman, bu aşkı uzun yıllar sonra açtığı kişisel resim sergisiyle somut bir başarıya dönüştürüyor.

Her zaman sanatı kendini ifade etmenin bir yolu olarak gördüğünü söyleyen Karaman; "İlk resim sergimi açmanın gururunu ve tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Benim resim yolculuğum çok erken yaşlarda başladı. Çocukluk yıllarımda gökyüzünün ne kadar kusursuz ve sonsuz olduğunu düşünür, hissettiklerimi kağıda dökerdim. Mavi bir gökyüzü, belli noktalara iliştirilmiş bulutlar ve gökyüzünü süsleyen parlak güneş… Gökyüzüyle başlayan resim yolculuğum kimi zaman gördüğüm bir manzara olarak yansırdı tuvale, kimi zamansa zarif bir kadın. Şimdi ise kişisel sergimde sanatseverlerle buluşan tablolarıma bakıyor, çocukluğumdan bu yana fırçama hayat veren hayallerimle yoluma devam etmek istiyorum" dedi.

Her yaşta sanat, her yerde sanat için

Çok uzun yıllar resim ile ilgilenen Handan Karaman Mithat Paşa Kız Enstitüsü'nden mezun olup son 10 yıldır, İSMEK ve Halk Eğitim kuruluşlarında eserlerine profesyonel bir alt yapı kazandırmaya devam ediyor. Sanatın hayatın ve hayata dair duyguların bir yansıması olduğunu vurgulayan Handan Karaman, kendisi gibi birçok kişiye ilham olmayı amaçlıyor. İlk sergisiyle büyük ilgi gören Karaman, 20 Nisan Cumartesi günü Altunizade Kültür Merkezi'nde yapılacak olan ikinci sergisinin de aynı başarıya ulaşmasını hedefliyor.