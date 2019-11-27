Hayallere açılan kapının imzasını sol ayak başparmağıyla attı

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli ameliyatı yapılan ve yoğun bakımdan çıkarılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, yeni kollarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kentte 4 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve dün Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından çift kol nakli gerçekleştirilen Şimşek, normal servise alındı.

Kollarını görünce mutlu olduğu belirtilen Şimşek'in, 4-5 gün sonra fizik tedavisine başlanacağı bildirildi.

Şimşek'in sağlık durumu hakkında gazetecilere bilgi veren Prof. Dr. Özkan, hastanın normal takibini yaptıklarını, kritik sürecin dolmasını beklediklerini söyledi.

Kollarını gördü, tepkisi iyiydi

Hastanın birkaç gün sonra daha rahat olacağını vurgulayan Özkan, "Bizimle konuşabiliyor. Ailesi bakımını yapıyor. Hastanın sağlık durumu gayet iyi, 24 saati geçmiş durumdayız. Yoğun bakımdan servise alındı. Kollarını gördü, tepkisi gayet iyiydi. Özellikli bir nakildi. Elektrik yanığı olduğu için eski dokularını çok kullanmasına ihtiyaç olmayacak. Naklettiğimiz sinirlerin kasları tamamen çalıştırması üzerine giden bir nakil. Süreç biraz daha uzun olacak ama uzun dönemde daha iyi olacak." diye konuştu.

Şimşek'in kollarını altı ay ile bir yıl içinde kullanabileceğini aktaran Özkan, fizik tedaviye dördüncü, beşinci günden itibaren başlayacaklarını ifade etti.

Özkan, "Bunlar zorlu nakillerdir. Bağış oranında Avrupa'nın gerisindeyiz. Biraz daha hassasiyet olması gerekiyor. Hastanemizde verilerimiz iyi, yıl sonuna rakamları net alacağız." dedi.

Özkan, uyumlu bir ameliyat olduğunu hatırlatarak, yüz nakli için 5 hasta, çift kol nakli için 40 hastanın hazır olduğunu belirtti.

Baba oğul hayallerini gerçekleştirecek

Baba 51 yaşındaki Mustafa Şimşek de vericinin ailesine baş sağlığı diledi. Diğer ailenin üzüntüsünü yaşadığınıbelirten baba Şimşek bağıştan dolayı teşekkür etti.

"Mutlu değilim çünkü karşıda bir can gidiyor, burada bir can kazanıyor." diyen Şimşek, doktorların da özveriyle ameliyatı gerçekleştiridiğini ifade etti.

Kepez Belediyesinde zabıta olduğunu söyleyen Şimşek, şunları kaydetti:

"O gün izinliydim, telefon çaldı, hastaneye çağırdılar, 'Oğuz'un imzası eksik' dediler. Sol ayak başparmağıyla imzasını bastı. Ameliyata heyecanla gitti. Steril odaya aldılar, özel takibi yapılıyor. Enfeksiyondan dolayı girmek istemedim. Nakil olmadan önce ihtiyaçlarını karşılayamıyor, yemeğini yiyemiyordu. Küçük kardeşi ve annesi yemeğini yediriyor, ihtiyaçlarını karşılıyordu. Zor bir süreçti, 4,5 sene çok zor süreç yaşadık. Psikolojik olarak da zorlandık. İnşallah bundan sonraki süreç iyi olacak. Biz de organ bağışında bulunacağız. Oğlumla hayallerimiz var. Oğlum sağlığına kavuşsun, evliliğini, mutluluğunu görmek istiyorum. Evlensin istiyoruz, bu süreçten sonra mutluluğunu paylaşacağız."