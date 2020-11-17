Hayalleri ASÜ'yle gerçek oldu - Son Dakika

Hayalleri ASÜ'yle gerçek oldu

17.11.2020 16:22
Hayalleri ASÜ'yle gerçek oldu, System.String[]

Prematüre doğduğu için pek çok sağlık problemi yaşayan ve hem fiziksel hem de zihinsel bir öğrenme güçlüğü engeli bulunan Deniz Yeldan, karşısına çıkan tüm engelleri sabırla aşmayı başardı.

Prematüre doğduğu için pek çok sağlık problemi yaşayan ve hem fiziksel hem de zihinsel bir öğrenme güçlüğü engeli bulunan Deniz Yeldan, karşısına çıkan tüm engelleri sabırla aşmayı başardı. 18 yaşındaki Türk asıllı Amerikan vatandaşı Yeldan, "En büyük hayalim" diye tarif ettiği Veteriner Hekim olmaya Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile bir adım daha yaklaştı.

"Veteriner hekim olmak en büyük hayalim"

Uluslararası öğrenci olmak için ASÜ'ye başvuruda bulunan ve gerekli işlemleri tamamlanan Deniz Yeldan, ASÜ'ye kabul edildiğini öğrendikten sonra büyük bir mutluluk yaşadı ve duygularını ifade eden bir mektup yazdı. Öğrencilik durumuyla ilgili olarak kendisinden istenen evraklarla birlikte yazdığı mektubu da ASÜ'ye gönderen Deniz Yeldan'ın satırlarından, gerçek bir başarı ve azim hikayesi ortaya çıktı. İkiz kardeşiyle birlikte prematüre doğduğunu ve bebeklikten itibaren yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çok fazla ilaç kullanmak durumunda kaldığını ifade eden Yeldan, hayatına fiziksel ve zihinsel öğrenme güçlüğü yaşayan engelli bir birey olarak devam ettiğini belirtti. Hayvanları çok sevdiğini ve Veteriner Hekim olmanın hayalini kurduğunu ifade eden Yeldan, "Amerika'da doğdum, büyüdüm. Eğitimimin bir kısmını Amerika'da, bir kısmını ise Türkiye'de aldım. Amerikan vatandaşıyım. Eğitimimin ilk dönemlerinde Türkçeyi yeterince iyi bilmeyişimden dolayı bir takım sorunlar yaşadım ama çok çalışarak dille ilgili sorunları aştım. Küçük yaşlardan beri en büyük hayalim Veteriner Hekim olmak. Çünkü ben hayvanları çok seviyorum. Bu nedenle derslere ilişkin notlarımı ve özellikle de -Veteriner Hekimlikle yakından ilgili olduğunu düşündüğüm için- biyoloji dersi notlarımı hep yüksek tutmaya çalıştım" dedi.

"Tüm engelleri sevgi, azim ve çalışarak aştım"

Veteriner Hekim olma hayalini gerçekleştirmek adına Türkiye'deki üniversiteleri ve Veteriner Fakültelerini araştırdığını dile getiren Deniz Yeldan, beş ay içerisinde 30 üniversiteye başvuruda bulunduğunu söyledi. Kimi üniversitelerin vatandaşlıkla ilgili hususlar münasebetiyle kendisini öğrenci olarak kabul edemediğini, kimi üniversiteleri ise -farklı bölümler önerdikleri için- kendisinin kabul etmediğini ifade eden Yeldan, "Yılmadım ve başvurularda bulunmaya devam ettim. En nihayetinde ASÜ, beni Veteriner Fakültesi'ne öğrenci olarak kabul etti. Haberi aldığımızda ailecek çok mutlu olduk. Ben de sevinç gözyaşları içerisinde, duygularımı ifade eden bir mektup yazdım. Çok uğraştım, çok çalıştım ve başardım. ASÜ'ye çok teşekkür ediyorum" dedi. Tüm insanları çok sevdiğini ve önemsediğini ama engelli bireyleri daha fazla önemsediğini kaydeden Deniz Yeldan, engellilere daha fazla sevgi gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İmkan verilirse engelli bireyler bütün engelleri aşabiliyorlar. Bu nedenle herkesin daha merhametli, daha sevgi dolu kişiler olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de engelli bir bireyim ve karşıma çıkan tüm engelleri sevgiyle, azimle, çok çalışarak aştım. Tam 1 yıl 11 ay 26 gündür Veteriner Fakültesi öğrencisi olmak için araştırıyor, başvuruda bulunuyor, çaba sarf ediyorum. Bugün, yaşadığım tüm sorunların üstesinden geldim ve hayallerime kavuştum" şeklinde konuştu.

Deniz Yeldan, yeni hayalinin, ASÜ Veteriner Fakültesi'nden mezun olduktan sonra büyük bir hayvan tedavi kliniği kurmak olduğunu söyledi. - AKSARAY

Hayalleri ASÜ'yle gerçek oldu
Hayalleri ASÜ'yle gerçek oldu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hayalleri ASÜ'yle gerçek oldu - Son Dakika


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