Hayalleri Gerçeğe Çeviren Proje

İnegöl Belediyesi, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürecek çalışmalarda kullanılmak üzere atıkların toplanacağı billboard uygulamasını hayata geçirdi.

İnegöl Belediyesi, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürecek çalışmalarda kullanılmak üzere atıkların toplanacağı billboard uygulamasını hayata geçirdi.



Temizlik konusunda hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken İnegöl Belediyesi, yeni bir projeiyi daha hayata geçirdi. Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi bünyesindeki Sıfır Atık ve Hayal Atölyesi'ni destekleyecek billboard çalışması uygulamaya geçti. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir billboard, üzeri bilgilendirici tasarımla süslenerek, alt bölümünde de kağıt, plastik ve ahşap atıkların atılacağı pota şeklinde atık toplama alanı olarak düzenlendi. Bu billboard ile bir yandan çevre temizliği ve atıkların tasnifine önemine dikkat çekilirken, aynı zamanda toplanan atıklar da Sıfır Atık Hayal Atölyesi'nde çocuklar tarafından yeni birer nesneye dönüştürülecek.



Belediye Başkanı Alper Taban, sıradan çalışmaların fazla ilgi çekmediğini dile getirerek, "Engelsiz Sıfır Atık Projesinin devamı durumundaki bir proje için bir araya geldik. Burada bir süre önce arkadaşlarımız cadde üzerinde bir saatte toplanan çöpleri billboardlarda sergilemişlerdi. Bu da ülke sathında haber kanallarında ciddi yer bulmuştu. Sıradan çalışmalar çok fazla bir anlam ifade etmiyor, dikkat çekmiyor. Şehrimizdeki basit çöplerimizi atarken, atılanların bir şekilde değerlendirildiği, ekonomiye kazandırıldığı bir ortam arzu ediyoruz. Gördüğünüz gibi atılan plastikler, kağıtlar, ahşaplar Hayal Atölyesi'nde çocuklarımız tarafından üretilecek oyuncaklara dönüşebiliyor. Sıfır atık, aslında sıfır maliyetle yeni bir değer kazanmış oluyor. Çocuklarımızın hayal dünyasında sınır yok, bu atıklar farklı farklı hayallere dönüşebiliyor" dedi.



Taban, açıklamasının ardından ilk atıkları da atarak vatandaşları projeye destek vermeye davet etti. - BURSA

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