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Hayalleri gerçek oldu

6 saat önce

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Çankırı İl Jandarma Komutanlığında 2 engelli genç askerlik yaptı.

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Çankırı İl Jandarma Komutanlığında 2 engelli genç askerlik yaptı.


İl Jandarma Komutanlığında 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Hakverdi ve Murat askerlik görevini yaptı. İçtimalara katılan ikili gün boyunca il Jandarma Komutanlığında yapılan bütün görevlere katılırken içtimayla başlayan günde daha sonrasında asker yemini edildi. Badileri ile birlikte sohbet eden ikili daha sonrasında nizamiye girişinde nöbet tuttu. Nöbetleri sonrasında mobil karakol aracıyla birlikte devriye attı.


İkili gün sonunda ise İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek'ten terhis belgesini alarak askerlik arkadaşlarına veda etti. - ÇANKIRI

Dünya Engelliler Günü, Jandarma, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:07 Kaynak: İHA
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