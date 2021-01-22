ESKİŞEHİR- Hayalleri için 50'sinde üniversiteli olan kadın, engelli çocuklar için merkez açmak istiyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR- Hayalleri için 50'sinde üniversiteli olan kadın, engelli çocuklar için merkez açmak istiyor

22.01.2021 11:13
ESKİŞEHİR- Hayalleri için 50'sinde üniversiteli olan kadın, engelli çocuklar için merkez açmak istiyor, System.String[]

Eskişehir'de, ilkokulun ardından okula devam edemeyen ancak önce açık öğretimden ortaokul, daha sonra lise bitirerek üniversiteyi kazanan 53 yaşındaki Binnaz Kalın, öğrenimini tamamlayıp zihinsel engelli çocuklar için merkez açma hayali kuruyor.

Eskişehir'de, ilkokulun ardından okula devam edemeyen ancak önce açık öğretimden ortaokul, daha sonra lise bitirerek üniversiteyi kazanan 53 yaşındaki Binnaz Kalın, öğrenimini tamamlayıp zihinsel engelli çocuklar için merkez açma hayali kuruyor.

Evli ve biri zihinsel engelli olmak üzere 6 çocuk annesi Kalın, ilkokulu bitirdikten sonra öğrenim hayatını sürdüremedi. Kalın'ın hayatı ise 2012 yılında değişti.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören oğlu İsmail Kalın'ın hayatını kaybetmesinin ardından onun kitap yazma hayalini gerçekleştirmek için eğitim hayatına devam etme kararı alan Binnaz Kalın, açık öğretim sayesinde önce ortaokulu daha sonra ise liseyi bitirdi. Oğlu İsmail'in yazdığı şiir ve yazıları bir araya getiren Kalın evladının adına 5 kitap bastırdı.

Zihinsel engelli oğlu Yusuf ile Sessiz Meleklerin Sesi Derneğinin faaliyetlere katılan Kalın'ın aklına bir rehabilitasyon merkezi açma fikri geldi. Merkez yapmayı planladığı binayı satın almak için evinde yaptığı hamur işlerini satarak para biriktiren Kalın, bu sırada 2019 yılında AÜ Açıköğretim Fakültesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Önlisans Programını kazandı.

Okuma ve yaşama azmiyle örnek olan Kalın, rehabilitasyon merkezine dönüştürmeyi planladığı binayı satın alması için gerekli olan 250 bin lirayı bir araya getirmek için hayırseverlerden de destek bekliyor.

"Bir özel eğitim merkezinde staja başlayacağım"

Ev hanımı olan Binnaz Kalın, AA muhabirine, üniversite okumanın çocukluk hayali olduğunu ancak ilkokulu bitirdikten sonra dersleri iyi olduğu halde "kız çocuğu olduğu için" okutulmadığını söyledi.

Hayalini gerçekleştirmek için 9 yıl önce harekete geçtiğini anlatan Kalın şöyle konuştu:

"Şu anda 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl bölümü bitirmek istiyorum. Hukuk fakültesi ya da vefat eden oğlumun yarım kalan yazılarını tamamlamak için edebiyat fakültesi okumayı çok istiyordum. Ancak engellilerin bakımı için bir merkez açmayı düşündüğüm için şimdilik engelli bakımı ve rehabilitasyon bölümünü bitirmeliyim. Sınavlarım başladı, ders çalışıyorum. Bu yıl bir özel eğitim merkezinde de staja başlayacağım."

"Kadınlar hayallerinin peşinden gitsin"

Kalın, istediklerini gerçekleştirmek için hayallerinin peşinden koştuğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Bazen '107 yaşıma kadar yaşamalıyım. Bu yaştan sonra okumaya başladım. Hayallerimi ancak gerçekleştiririm.' diyorum. 4 yıllık bir fakülteyi de bitirmek için umutluyum. 4 oğlumdan en az birinin imam olması hayali kuruyordum ancak olmadı. En çok da ilahiyat fakültesinde öğrenim görme hayalim var. Kadınlar hayallerinin peşinden gitsin. Benim yaptıklarım için de herkes 'Olmaz, yapamazsın', 'Bu yaştan sonra okuyup da ne yapacaksın?' dedi. Kimseye aldırmayın. En azından bir gayret edersiniz."

Kalın, zihinsel engelli çocuğu olanların bazen ne yapacağını adeta şaşırdığına dikkati çekerek "Zihinsel engelli çocuklarını acil durumlarda birkaç günlüğüne bırakabilecek bir yerleri olmuyor." dedi.

Engelli çocuğu olan arkadaşlarıyla bir araya gelip bir rehabilitasyon merkezi açma fikrinin doğduğunu aktaran Kalın sözlerini şunları kaydetti:

"Aileler engelli çocuklarımızı nerede oyalayacağını adeta şaşırıyor. Çok şükür devletimiz ve belediyeler yardımcı oluyorlar. Çocuklarımız artık, kurslarda boyama yapmaktan, boncuk dizmekten sıkıldı. Sessiz Meleklerin Sesi Derneğinin karşısında bir evin satılık olduğunu gördüm. Burayı satın almak istedim. Böylece zihinsel engelli çocuklar için geçici bir misafirhane kurabilirim diye düşündüm. Evi satın almak için de bir Yörük yiyeceği olan gözlemeye de benzeyen 'göbekli'yi yapıp satmak geldi aklıma. Eğer yeterli parayı biriktirebilirsem o evi satın alıp, bakımevini açtığımda engelli çocukların bakımının yanı sıra orada istihdam da sağlamayı düşünüyorum. Göbekliyi 50 liradan satıyorum. Bir aydır yapıp satıyorum. Şimdilik 600 lira biriktirebildim. Evi satın almam için ise 250-300 bin lira biriktirmem gerekiyor."

Ölen oğlunun şiirlerini ve yazılarını kitaplaştırdı

Kalın, 2012 yılında bir yakınlarını ziyaret için gittikleri Kütahya'da girdiği gölette boğulan 25 yaşındaki oğlu İsmail'in de en büyük hayalinin şiirlerinin ve yazılarının kitaplaştırılmasını olduğunu belirterek, "Yazdığı bazı şiirlerle ödül kazandı. Oğlumun bazı şiir ve yazılarını, kitaplaştırıp yayınlattım. Büyükdere Mahallesi'nde çocukluğunu geçirdiği evi satın alıp üniversite öğrencilerinin ücretsiz yemek yiyebileceği, rahatlıkla kitap okuyun zaman geçireceği bir mekan haline getirme hayalim de var." dedi.

Rehabilitasyon, Eskişehir, Engelli, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR- Hayalleri için 50'sinde üniversiteli olan kadın, engelli çocuklar için merkez açmak istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen Fatih Terim'e transfer eleştirisi: Sergen hoca ne yapsın ağabey? Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın 8 bin depreme neden olan Kırkağaç fay hattı üstündeki bölge yerleşime kapandı Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önünü kestikleri otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt
Görevi bitti ama hakkındaki iddialar devam ediyor: Trump çifti Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırmış Görevi bitti ama hakkındaki iddialar devam ediyor: Trump çifti Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırmış         
11:07
Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar         
10:52
Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı         
10:49
Rusya'da itfaiyeciler eksi 55 derecede buz tutan kıyafetlerini çekiçle kırdı Rusya'da itfaiyeciler eksi 55 derecede buz tutan kıyafetlerini çekiçle kırdı         
10:21
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Son Dakika! Vakıfbank imalatçı ve ihracatçılara yönelik 40 milyar liralık kredi destek paketi açıkladı Son Dakika! Vakıfbank imalatçı ve ihracatçılara yönelik 40 milyar liralık kredi destek paketi açıkladı         
09:53
Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı         
09:41
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Vaka sayıları binin altına düşerse yüksek ihtimalle okullar açılır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Vaka sayıları binin altına düşerse yüksek ihtimalle okullar açılır         
09:07
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor         
07:59
"Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" tehdidini affetmeyen Feyza Aktan, Özcan Deniz için uzaklaştırma kararı aldırdı         
07:37
Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü         
20:58
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 11:27:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ESKİŞEHİR- Hayalleri için 50'sinde üniversiteli olan kadın, engelli çocuklar için merkez açmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei