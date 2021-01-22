ESKİŞEHİR- Hayalleri için 50'sinde üniversiteli olan kadın, engelli çocuklar için merkez açmak istiyor - Son Dakika

Eskişehir'de, ilkokulun ardından okula devam edemeyen ancak önce açık öğretimden ortaokul, daha sonra lise bitirerek üniversiteyi kazanan 53 yaşındaki Binnaz Kalın, öğrenimini tamamlayıp zihinsel engelli çocuklar için merkez açma hayali kuruyor.

Evli ve biri zihinsel engelli olmak üzere 6 çocuk annesi Kalın, ilkokulu bitirdikten sonra öğrenim hayatını sürdüremedi. Kalın'ın hayatı ise 2012 yılında değişti.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören oğlu İsmail Kalın'ın hayatını kaybetmesinin ardından onun kitap yazma hayalini gerçekleştirmek için eğitim hayatına devam etme kararı alan Binnaz Kalın, açık öğretim sayesinde önce ortaokulu daha sonra ise liseyi bitirdi. Oğlu İsmail'in yazdığı şiir ve yazıları bir araya getiren Kalın evladının adına 5 kitap bastırdı.

Zihinsel engelli oğlu Yusuf ile Sessiz Meleklerin Sesi Derneğinin faaliyetlere katılan Kalın'ın aklına bir rehabilitasyon merkezi açma fikri geldi. Merkez yapmayı planladığı binayı satın almak için evinde yaptığı hamur işlerini satarak para biriktiren Kalın, bu sırada 2019 yılında AÜ Açıköğretim Fakültesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Önlisans Programını kazandı.

Okuma ve yaşama azmiyle örnek olan Kalın, rehabilitasyon merkezine dönüştürmeyi planladığı binayı satın alması için gerekli olan 250 bin lirayı bir araya getirmek için hayırseverlerden de destek bekliyor.

"Bir özel eğitim merkezinde staja başlayacağım"

Ev hanımı olan Binnaz Kalın, AA muhabirine, üniversite okumanın çocukluk hayali olduğunu ancak ilkokulu bitirdikten sonra dersleri iyi olduğu halde "kız çocuğu olduğu için" okutulmadığını söyledi.

Hayalini gerçekleştirmek için 9 yıl önce harekete geçtiğini anlatan Kalın şöyle konuştu:

"Şu anda 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl bölümü bitirmek istiyorum. Hukuk fakültesi ya da vefat eden oğlumun yarım kalan yazılarını tamamlamak için edebiyat fakültesi okumayı çok istiyordum. Ancak engellilerin bakımı için bir merkez açmayı düşündüğüm için şimdilik engelli bakımı ve rehabilitasyon bölümünü bitirmeliyim. Sınavlarım başladı, ders çalışıyorum. Bu yıl bir özel eğitim merkezinde de staja başlayacağım."

"Kadınlar hayallerinin peşinden gitsin"

Kalın, istediklerini gerçekleştirmek için hayallerinin peşinden koştuğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Bazen '107 yaşıma kadar yaşamalıyım. Bu yaştan sonra okumaya başladım. Hayallerimi ancak gerçekleştiririm.' diyorum. 4 yıllık bir fakülteyi de bitirmek için umutluyum. 4 oğlumdan en az birinin imam olması hayali kuruyordum ancak olmadı. En çok da ilahiyat fakültesinde öğrenim görme hayalim var. Kadınlar hayallerinin peşinden gitsin. Benim yaptıklarım için de herkes 'Olmaz, yapamazsın', 'Bu yaştan sonra okuyup da ne yapacaksın?' dedi. Kimseye aldırmayın. En azından bir gayret edersiniz."

Kalın, zihinsel engelli çocuğu olanların bazen ne yapacağını adeta şaşırdığına dikkati çekerek "Zihinsel engelli çocuklarını acil durumlarda birkaç günlüğüne bırakabilecek bir yerleri olmuyor." dedi.

Engelli çocuğu olan arkadaşlarıyla bir araya gelip bir rehabilitasyon merkezi açma fikrinin doğduğunu aktaran Kalın sözlerini şunları kaydetti:

"Aileler engelli çocuklarımızı nerede oyalayacağını adeta şaşırıyor. Çok şükür devletimiz ve belediyeler yardımcı oluyorlar. Çocuklarımız artık, kurslarda boyama yapmaktan, boncuk dizmekten sıkıldı. Sessiz Meleklerin Sesi Derneğinin karşısında bir evin satılık olduğunu gördüm. Burayı satın almak istedim. Böylece zihinsel engelli çocuklar için geçici bir misafirhane kurabilirim diye düşündüm. Evi satın almak için de bir Yörük yiyeceği olan gözlemeye de benzeyen 'göbekli'yi yapıp satmak geldi aklıma. Eğer yeterli parayı biriktirebilirsem o evi satın alıp, bakımevini açtığımda engelli çocukların bakımının yanı sıra orada istihdam da sağlamayı düşünüyorum. Göbekliyi 50 liradan satıyorum. Bir aydır yapıp satıyorum. Şimdilik 600 lira biriktirebildim. Evi satın almam için ise 250-300 bin lira biriktirmem gerekiyor."

Ölen oğlunun şiirlerini ve yazılarını kitaplaştırdı

Kalın, 2012 yılında bir yakınlarını ziyaret için gittikleri Kütahya'da girdiği gölette boğulan 25 yaşındaki oğlu İsmail'in de en büyük hayalinin şiirlerinin ve yazılarının kitaplaştırılmasını olduğunu belirterek, "Yazdığı bazı şiirlerle ödül kazandı. Oğlumun bazı şiir ve yazılarını, kitaplaştırıp yayınlattım. Büyükdere Mahallesi'nde çocukluğunu geçirdiği evi satın alıp üniversite öğrencilerinin ücretsiz yemek yiyebileceği, rahatlıkla kitap okuyun zaman geçireceği bir mekan haline getirme hayalim de var." dedi.