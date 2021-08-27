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Hayalleri için hayatını değiştirdi - Son Dakika

Hayalleri için hayatını değiştirdi

27.08.2021 15:18
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Abdürrezzak Öztürk'ün, motor yarışçısı olabilmek için adeta hem kendisinin hem de ailesinin hayatını değiştirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Abdürrezzak Öztürk'ün, motor yarışçısı olabilmek için adeta hem kendisinin hem de ailesinin hayatını değiştirdi.

Gün geçtikçe motor sporlarına olan ilgi artarken, geçtiğimiz günlerde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 18 yaş altı motor yarışına, Muğlalı Abdürrezzak Öztürk damga vurdu. Çocukluk yıllarından bu yana motor kullanmayı seven 16 yaşındaki genç yetenek, bu yıl ilk kez katıldığı yarışta Türkiye üçüncüsü olarak dikkatleri üzerine çekti. Başarılı bir sporcu olabilmek için sürekli antrenmanlar yapan Öztürk, çeşitli spor dallarının yanı sıra profesyonel bir pist yarışçısı olabilmek için de adeta hem ailesinin hem de kendisinin hayatını değiştirdi. 8 yaşından bu yana motor kullanan ve 2 yıl önce ailesinin de desteğini alarak pist yarışçısı olmaya karar veren genç sporcunun şimdiki hedefi ise dünya şampiyonluğu.

En büyük hayallerinden birisinin Türkiye'yi temsil etmek olduğunu ifade eden Öztürk, "Türkiye Motosiklet Federasyonu'na bağlı lisanslı profesyonel pist yarışçısıyım. Bu spora başlayalı yaklaşık iki yıl oldu. Bu sezon ilk kez yarışlara katıldım ve üçüncü ayak yarışında Türkiye üçüncüsü oldum. Son ayak yarışlarında da daha güzel derece yapacağıma inanıyorum ve Marmaris'e kupa ile dönmeyi hedefliyorum. Kenan Sofuoğlu hocamın önerisi ile seneye daha büyük CC'de yarışmaya başlayacağım. 600 CC R6 kategorisinde Avrupa ve Balkan ülkelerine yarışacağım. İnşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim ve İstiklal Marşımızı okutup, şanlı bayrağımızı dalgalandıracağım" dedi.

"Kenan Sofuoğlu'nu örnek alıyorum"

Kenan Sofuoğlu'nu örnek alarak pist yarışçısı olmaya karar verdiğini aktaran Öztürk, "Küçükken scooter motor kullanıyordum. Bir gün internette Kenan Sofuoğlu hocanın videoları ile karşılaştım ve izlemeye başladım. O videolar sonrasında yaptığım araştırmalar ile birlikte pist yarışlarının olduğunu öğrendim. Pist yarışlarını daha yakından öğrenmek ve tanımak için ailemi de ikna ederek Uşak'a gittim. Orada pist nasıl bir şey, onları öğrendim ve bu spora başladım. Günlük olarak antrenmanlarıma ara vermiyorum ve sürekli direksiyon hakimiyeti için günlük 2-3 saat bisiklet kullanıyorum. Yine yüzme ve atlayış yaparak kondisyonumu yükseltmeye çalışıyorum. Biri yarışlarda kullandığım diğeri ise antrenmanlarda kullandığım olmak üzere 2 motorum var ve 250 CC'de yarışıyorum" şeklinde konuştu.

"Hedefim dünya şampiyonu olmak"

Başarılarını katlayarak dünya şampiyonu olmak istediğini sözlerine ekleyen genç sporcu, "Daha 16 yaşında olduğum için ehliyetim yok ama bu sporda resmi olarak yarışa başlayabilme yaşı 6. Yani bu spora başlamak isteyenler, daha küçük yaşta antrenman yapmaya ve bu sporu yapmaya başlayabilir. Trafikte hiç kullanmıyorum, ben pist yarışçısıyım ve kendimi cadde ve sokaklarda harcamıyorum. Sporumun yanı sıra eğitimimi de aksatmıyorum. Lise ikinci sınıfta okuyorum ve Ziraat Mühendisi olmayı hedefliyorum. Pist yarışlarında da Kenan Sofuoğlu hocam ve Toprak Razgatlıoğlu abimin yolundan ilerleyerek yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve 1000 CC'de dünya şampiyonu olmak istiyorum" diye konuştu.

Günlük hayatta motor kullananlar için de ekipman ve kaskın önemine dikkat çeken Öztürk, "Caddelerde motor kullananlara en büyük tavsiyem, kasklarını takmaları ve ekipmanları tam olmadan yola çıkmamaları. Motorcu olmak isteyenlerin ise sokaklarda değil pistlere giderek antrenman yapmalarını öneririm" dedi.

Kasım Öztürk: "Gençlerin spora yönelmesi, kötü alışkanlıkları da yok ediyor"

Çocukluk yaşlarından bu yana oğlunun birçok spor dalı ile ilgili olduğunu dile getiren baba Kasım Öztürk, "Oğlum küçük yaşlardan beri birçok spor dalıyla uğraştığı için sporcu ruhu var. Karete, kickboks ve basketbolda birçok birincilikler elde etti. Yaklaşık 2 yıl öncede pist yarışçısı olmaya karar verdiğini ifade etti. Açıkçası ilk başlarda eşim ve ben karşı çıktık ama spora olan tutkusu ve hırsıyla bizi ikna etti. Daha sonra araştırdık ve en yakın Uşak'ta pist olduğunu öğrendik. Oğlumuz istediği sporu yapabilsin diye Uşak'a taşındık. Çünkü oğlumuza destek çıkmak istedik, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için. Ne kadar da motor tehlikeli bir spor olsa da tulum, kask gibi güzel ekipmanlar ile riski azaltabiliyorsunuz. Uşak'taki piste gittiğimizde Kenan Sofuoğlu hocamız yoktu ama ekipleri vardı, onlarla görüştük bize sağlıklı bir şekilde bu sporu anlattılar. Uşak'ta pist olduğu için de kışları oraya taşındık, yazları ise buraya geliyoruz. Sırf oğlumuz bu sporu yapsın diye. Oğlumun dünya çapında başarılar elde edeceğine inanıyorum ve ona çok güveniyoruz" cümlelerime yer verdi. - MUĞLA

Hayalleri için hayatını değiştirdi
Hayalleri için hayatını değiştirdi
Hayalleri için hayatını değiştirdi
Hayalleri için hayatını değiştirdi
Hayalleri için hayatını değiştirdi
Hayalleri için hayatını değiştirdi
Hayalleri için hayatını değiştirdi
Hayalleri için hayatını değiştirdi
Hayalleri için hayatını değiştirdi
Hayalleri için hayatını değiştirdi
Hayalleri için hayatını değiştirdi
Hayalleri için hayatını değiştirdi
Hayalleri için hayatını değiştirdi

Kenan Sofuoğlu, Marmaris, Muğla, Uşak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hayalleri için hayatını değiştirdi - Son Dakika Spor


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