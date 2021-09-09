Üye Girişi
Hayalleri lüks karavana dönüştürdüğü otobüsle gerçek oldu - Son Dakika

Hayalleri lüks karavana dönüştürdüğü otobüsle gerçek oldu

09.09.2021 11:06
Hayalleri lüks karavana dönüştürdüğü otobüsle gerçek oldu, System.String[]

Antalya'da, satın aldığı otobüsü zevkine göre tasarlayıp "Mustan" adını verdiği lüks karavana dönüştüren Mustafa Tansu Atıcı, doğayla iç içe tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.

Antalya'da, satın aldığı otobüsü zevkine göre tasarlayıp "Mustan" adını verdiği lüks karavana dönüştüren Mustafa Tansu Atıcı, doğayla iç içe tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki evli, bir çocuk babası Atıcı, tutkunu olduğu doğada seyahatlerini kolaylaştırmak için çekme karavan satın aldı.

Ailesiyle karavan hayatını çok seven Atıcı, kendisine özgü bir araç yapmak için harekete geçti.

Atıcı, 100 bin liraya satın aldığı 1996 model otobüsü yanları açılabilir hale getirdi, 40 metrekare akıllı sistem kurdu, oturma odası, yatak odası, mutfak ve banyoyu da zevkine göre dizayn etti.

"Yaklaşık 1 milyon liraya mal oldu"

Atıcı, AA muhabirine, karavan yapmayı çok istediğini, salgın döneminde bunu gerçekleştirdiğini söyledi.

"Mustan" adı verdiği karavanın bir yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıktığını, karavana dönüştürmek istediği otobüsü aldıktan sonra atölye kiraladığını belirten Atıcı, tasarladığı karavanın çok konforlu olduğunu anlattı.

Atıcı, yaklaşık 1 milyon liraya mal ettiği karavanın içinde 3 televizyon, buzdolabı, bulaşık, çamaşır ve kurutma makinesi, güneş enerji sistemi, su tankı ve barbekü alanı bulunduğunu söyledi.

Ailesinin de aracı çok sevdiğini dile getiren Atıcı şöyle konuştu:

"Eşim ve çocuğumla salgın sürecinde keyif aldığımız birçok seyahat yaptık. Burada her şey olduğu için çok rahat ettik. Antalya'nın en yüksek yerlerine çıktık. Yurt dışı ve Karadeniz turuna da çıkmak istiyoruz. Özellikle böyle bir süreçte doğaya çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Yeşillerin arasında uyumak keyifli. Akıllı sistem kurdum. Karavanı bu sistemle kontrol edebiliyorum. İsteğime göre ışıkları kontrol ediyorum. Rahatlatıcı, romantik gibi 100 farklı seçenek var. Televizyonları bulundukları bölmeden çıkarıyorum, arabayı çalıştırıyor, iç ve dış kapıları açıp kapatabiliyorum. Örneğin "Uykum geldi." dediğinizde ışıklar sönüyor, kapılar kapanıyor, güvenlik sistemi devreye giriyor."

Hayallerinin üstünde bir karavan ortaya çıktı

Özlem Atıcı da eşinin hayallerinin de üstünde bir karavan yaptığını, kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Eşinin fikrini duyduğunda heyecanlandığını belirten Atıcı, "Gezmeyi çok seven bir çiftiz. Kendimize ait böyle bir karavanımızın olması çok güzel. Yapım aşamasında fikirlerimle eşime yardımcı oldum. Karavanı gördüğümde tam bir ev olmuş diye düşündüm. Burada evimi hiç aramıyorum. Oğlumuz da eve gitmek istemiyor. Evi neredeyse unuttuk. Haftanın 4- 5 gününü karavanda geçiriyoruz." diye konuştu.

Muratpaşa, Tragger, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hayalleri lüks karavana dönüştürdüğü otobüsle gerçek oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem, üst üste en iyi kadın oyuncu seçilerek tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu 11:03 Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem, üst üste en iyi kadın oyuncu seçilerek tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu Batı Afrika ülkesi Gine'de askeri darbe sonrası dünya borsalarındaki alüminyum fiyatları uçtu 10:56 Batı Afrika ülkesi Gine'de askeri darbe sonrası dünya borsalarındaki alüminyum fiyatları uçtu Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu 10:45 Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu
Candaş Tolga Işık sordu, Sergen Yalçın afalladı: Niye İspanyolca öğreniyorsun? 10:41 Candaş Tolga Işık sordu, Sergen Yalçın afalladı: Niye İspanyolca öğreniyorsun? Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı 10:35 Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz 10:11 Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında, ailesinin yanından zorla kaçırdı! O anlar kamerada 09:50 Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında, ailesinin yanından zorla kaçırdı! O anlar kamerada Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı 09:31 Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı

Son Dakika Haberleri
11:02 Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem, üst üste en iyi kadın oyuncu seçilerek tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu
11:00 Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay "öpmeye yeltenmeyi" suç saymadı
10:55 Batı Afrika ülkesi Gine'de askeri darbe sonrası dünya borsalarındaki alüminyum fiyatları uçtu
10:53 Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli
10:45 Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu
10:43 Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık
10:40 Candaş Tolga Işık sordu, Sergen Yalçın afalladı: Niye İspanyolca öğreniyorsun?
10:34 Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı
10:27 Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak
10:10 Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
Aşı olmayan işçiler için zorunlu test dönemi başladı! Herkes Aşı olmayan işçiler için zorunlu test dönemi başladı! Herkes "Test ücretlerini kim ödeyecek?" gibi sorular sormaya başladı         
11:12
Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay "öpmeye yeltenmeyi" suç saymadı         
11:01
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak         
10:27
Aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç öldürüldü Aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç öldürüldü         
10:02
Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir         
09:39
Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu         
09:12
İranlı kadın, adına açılan sahte telefon hatları yüzünden kabusu yaşadı İranlı kadın, adına açılan sahte telefon hatları yüzünden kabusu yaşadı         
08:53
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler         
07:33
17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada 17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada "ikinci eş" olarak bahsedildiği videoda görüntülendi         
07:18
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi         
19:52
İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda         
19:44
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 11:15:37. #1.12#
SON DAKİKA: Hayalleri lüks karavana dönüştürdüğü otobüsle gerçek oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement