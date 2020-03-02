Hayalleri süsleyen lüks otomobil için son gün 15 Mart - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayalleri süsleyen lüks otomobil için son gün 15 Mart - Son Dakika

Hayalleri süsleyen lüks otomobil için son gün 15 Mart

6 saat önce

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM'nin her yeni alışverişte yeni bir şans kazanma fırsatı sunduğu lüks otomobil ve oyun bilgisayarı kampanyası 15 Mart tarihinde sona eriyor.

Hayalleri süsleyen lüks otomobil için son gün 15 Mart, System.String[]

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM'nin her yeni alışverişte yeni bir şans kazanma fırsatı sunduğu lüks otomobil ve oyun bilgisayarı kampanyası 15 Mart tarihinde sona eriyor.


39 Burda AVM'nin ayakları yerden kesecek araç kampanyasında sona yaklaşıldı! 15 Mart Pazar günü sona erecek, hayalleri süsleyen 'Skoda Karoq' ve 'Casper Excalipur' oyun bilgisayarı kampanyasında ziyaretçiler kazanma şansını yakalıyor.


39 Burda, 'Skoda Karoq' ve 'Casper Excalipur' kampanyası ile alışverişin tüm heyecanını doyasıya yaşatmaya devam ediyor. 15 Mart'a kadar sürecek kampanya kapsamında aynı gün içinde toplamda 100 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan 39 Burda ziyaretçileri, 1 adet lüks otomobil ve adet 2 adet oyun bilgisayarı kazanma şansı yakalıyor. Kampanyaya katılanlar, alışveriş fişleri ya da faturaları ile danışma noktasına gelerek kayıt yaptırıyor. Alışveriş tutkunları her alışverişlerinde kazanmaya bir adım daha yaklaşıyor.


Ayakları yerden kesecek araç kampanyası ile 39 Burda AVM, tüm ziyaretçilerini hayallerini gerçekleştirme fırsatını yakalamaya davet ediyor. Detaylı bilgiye 39 Burda AVM danışma noktasından ya da www.39burda.com internet sitesinden ulaşılabilir. - KIRKLARELİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine: Artık kapılar açılmıştır, bu yükten nasibinizi alacaksınız
Erdoğan, rejimin kayıplarını tek tek sıralayıp uyardı: Çekilmezlerse omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak Yerli otomobilde ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı Kanal İstanbul için ilk ihale 26 Mart'ta yapılacak

Son Dakika Haberleri
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 17:04:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayalleri süsleyen lüks otomobil için son gün 15 Mart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]