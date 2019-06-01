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"Hayallerimin peşinden gidiyorum" diyen genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor

11 dakika önce

"Hayallerimin peşinden gidiyorum" diyen genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor Ailesi, polis veya jandarma olmak isteyen Handan'ın geri dönmesini bekliyorANTALYA - Ailesiyle birlikte Manavgat'ta yaşayan 18 yaşındaki açık lise öğrencisi Handan Malkoç, 28 Nisan Salı günü ziyaret için...

"Hayallerimin peşinden gidiyorum" diyen genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor
Ailesi, polis veya jandarma olmak isteyen Handan'ın geri dönmesini bekliyor
ANTALYA - Ailesiyle birlikte Manavgat'ta yaşayan 18 yaşındaki açık lise öğrencisi Handan Malkoç, 28 Nisan Salı günü ziyaret için Antalya'daki teyzesinin evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı.
Kız kardeşinin hayatından endişe duyduklarını belirten abla Gülsüm Malkoç Öz, "Kardeşim Antalya Konyaaltı Uncalı Mahallesi'nde teyzemizin oturduğu evden Salı günü saat 10.45 sıralarında ayrıldı ve 4 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Son olarak sitenin güvenlik kameralarında elinde valizle bir taksiye bindiği görülüyor. Bana attığı mesajda hayallerini gerçekleştirmek için hayallerinin peşinden gideceğini yazmış. Kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce evine dönmesini istiyoruz. Kendisi polis veya jandarma olmak istiyordu. Ailesi olarak bu hayalinin gerçekleşmesi için biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Yeter ki artık evine dönsün. Ne olduysa, ne olursa olsun biz ailesi olarak ona kucak açmaya hazırız. Annem-babam üzüntüden kahroluyor. Kardeşim ne olur bir an önce evine dön" dedi.
Handan Malkoç'u gören ya da yerini bilenlerin insaniyet namına en yakın güvenlik güçlerine haber vermesi istendi.
Hayallerimin peşinden gidiyorum diyen genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:53 Kaynak: İHA
Manavgat, Jandarma, Polis, 3. Sayfa
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