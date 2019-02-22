Hayallerimizi Projeye Dönüştürdük"

Çatalca için çok güzel hayallerle yola koyulduklarını ifade eden Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, bu hayallerin hepsini projeye dönüştürdüklerini belirtti.

Çatalca için çok güzel hayallerle yola koyulduklarını ifade eden Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, bu hayallerin hepsini projeye dönüştürdüklerini belirtti.



Seçim programı çerçevesinde Çatalca seçmenleriyle bir araya gelen AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "Çatalca'da 2014-2019 arası nerede bir metrekare asfalt varsa hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vermiştir. İBB her yıl 5 milyon lira asfalt yardımı yapıyor. Mevcut yönetim asfalt almadıysa parke taşı almıştır, parke taşı almadıysa park malzemesi almıştır. Çatalca için çok güzel hayallerle yola koyulduk. Bu hayallerimizin hepsini projeye dönüştürdük. Sayın Binali Yıldırım ile oturduk, bütün projelerimizi tek tek görüştük. Her söylediğimiz projede ekibiyle bunların yapılıp yapılamayacağına baktık ve onayladık. Çatalca halkına Allah nasip ederse gelip hepsini tek tek kendisi sunacak" dedi.



"ÇATALCA ÜNİVERSİTESİNE KAVUŞACAK "



Bu projelerin içinden bazılarını açıklayan AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "Mutlaka üniversite getireceğiz. Çatalca meydanını çok güzel bir şekilde düzenleyeceğiz. Bayanlarımızın ve çocuklarımızın beraber vakit geçirebilecekleri güzel bir 'Cumhuriyet Meydanı' inşa edeceğiz ve bütün Çatalcalı hemşerilerimizin sosyalleşeceği bir alan olacak. Sosyal tesis yapacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin Florya'ya yaptığı tesislerin belki daha güzelini yapmak istiyoruz. İçerisinde düğün platolarıyla, nikah salonuyla ve çocuklarımıza uygun bir şekilde oyun aktiviteleriyle sunacağımız çok güzel bir sosyal tesis yapacağız" şeklinde konuştu.



"KÜLTÜR MERKEZİ YAPACAĞIZ"



AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mehmet Akif Ersoy'un karşısına Kültür Merkezi yapacağız. İçerisinde nikah sarayı, tiyatro salonu, sinema salonu ve kadınlarımızın el işleri için kurs vereceği yerler olacak. Herkese açık bir alan olacak. Gerekirse 24 saat yaşanabilir bir kültür merkezi olacak.Biz 2019-2024 yıllarında buraya geldiğimizde verdiğimiz bütün sözleri tutacağız. Alnımız ak bir şekilde buraya geleceğiz."



Üner en önemli şeyin Çatalca'ya hizmet olduğunu vurgulayarak, "Çatalca Belediyesi'ni beraber yöneteceğiz" dedi. - İstanbul

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