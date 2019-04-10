Son Dakika Haberleri: Hayallerindeki Bahçeyi ve Gökkuşağını Tasarladılar

Hayallerindeki Bahçeyi ve Gökkuşağını Tasarladılar

1 saat önce

Cumhuriyet İlkokulu'nun anasınıfı öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirdikleri Mutlu Çocuklar Atölyesi Projesi ile teraryum ve gökkuşağı etkinliği yaparak hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Hayallerindeki Bahçeyi ve Gökkuşağını Tasarladılar, System.String[]
Cumhuriyet İlkokulu'nun anasınıfı öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirdikleri Mutlu Çocuklar Atölyesi Projesi ile teraryum ve gökkuşağı etkinliği yaparak hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Milas Cumhuriyet İlkokulu sabah grubu anasınıfı A şubesi öğretmeni Derya Acar Aktaş ve B şubesi öğretmeni İpek Özek, öğrencilerinin aileleriyle birlikte 2023 Eğitim Vizyonu ışığında önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Aile katılımlarıyla öğrenmeyi daha etkin hale getirmek, çocukların gelişim alanlarında velilerin bilinçlenmesini sağlamak ve çocuklarının ilgi ve yeteneklerini fark ederek onları bu yönde desteklemelerini sağlamak, ailelerin çocuklarının eğitiminde kendi rollerinin farkındalığını sağlayarak çocukların daha olumlu tutum ve davranışlar sergilemesini sağlamak, çocukların okula karşı olumlu tutum ve motivasyon sergilemelerini sağlamak gibi hedefleri bulunan e Twinning projesi olan Mutlu Çocuklar Atölyesi kapsamında, minik öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir dizi etkinlik yapıldı.

Veli, öğretmen ve öğrenci işbirliğinde gerçekleştirilen ilk etkinlikte gökkuşağı oluşturan öğrenciler, ikinci etkinlik olarak da teraryum yaptı.

Latince kökenli terra ve arium kelimelerinin birleşimiyle oluşan akvaryum/fanus içerisindeki bitki yetiştiriciliği olarak tanımlanan teraryumu deneyimleyen minik öğrenciler, teraryumlarıyla aynı zamanda doğa sevgisi de kazandı.

Hayallerinden ilham alarak görsel güzelliğiyle dikkat çeken bahçeler yaratan minik eller,

Mutlu Çocuklar Atölyesi Projesi ile aileleri ve öğretmenleriyle de verimli bir şekilde vakit geçirmiş oldu.

Mutlu Çocuklar Atölyesi etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan ürünlerin ilerleyen zamanda sergilenmesi planlanıyor.

Öğrencilerini eşsiz çalışmalarından ötürü tebrik eden anasınıfı öğretmenleri Derya Acar Aktaş ve İpek Özek, Mutlu Çocuklar Atölyesi'ne destek verenlere, proje etkinliklerine ilgiyle katılım gösteren ebeveynlere teşekkür etti. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:41 Kaynak: İHA
Derya Acar, Güncel
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