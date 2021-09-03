Hayallerine ulaşmak için 8 bin kilometre yol geldiler - Son Dakika

Hayallerine ulaşmak için 8 bin kilometre yol geldiler

Yaşları 15-19 arası değişen Gambiyalı genç futbolcuların hedefi Avrupa

Önce Türkiye'de, ardından Avrupa kulüplerinde oynamak istiyorlar

ANTALYA - Yaşları 15 ile 19 arasında değişen Gambiyalı futbolcular, ilk olarak Türkiye'deki profesyonel kulüplerin altyapılarına seçilip, ardından Avrupa takımlarında oynamanın hayalini kuruyor. Yaklaşık 8 bin kilometre yol gelen 20 kişilik kafileden 5 futbolcu, Antalya spor ve Alanyaspor'a transfer olarak hayallerine bir adım yaklaştı.

Antalya, turizm kenti olmasının yanı sıra bir çok futbol kulübünün kamp merkezi ve çeşitli spor organizasyonlarının düzenlendiği şehir olarak da dikkat çekiyor. Afrika ülkelerindeki bir çok akademi ve futbol kulübü de yetenekli oyuncularını Antalya'da vitrine çıkarıp, önce Türk kulüplerine, ardından Avrupa takımlarına yükseltmenin çabası içinde yer alıyor. Bu kapsamda Antalya'daki bir menajerlik firması tarafından davet edilen Gambiya'dan akademi, en yetenekli futbolcularını kente getirdi. Yaklaşık bir ay Antalya'da bulunacak olan akademi, hazırlık maçları ve antrenmanlar ile oyuncularını formda tutmaya devam ediyor. 15 ile 19 yaş arası genç oyuncular, Avrupa'da top oynama hayallerini gerçekleştirmek için tüm yeteneklerini ortaya koyuyor. Hazırlık maçları ve çıktıkları antrenmanlardaki performanslarıyla beğeni toplayan 5 futbolcu Antalyaspor ve Alanyaspor'un alt takımlarına seçilmeyi başardı. Denizlispor da iki oyuncuyu izlemeye devam ediyor. Sıcak havaya rağmen Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda çalışmalarını sürdüren futbolcuların hepsinin örnek aldığı bir futbolcu ve oynamak istediği bir kulüp yer alıyor.

"Yetenekli oyuncuları kulüplerimiz kazansın"

Menajerlik şirketi sahibi Mehmet Ali Gürboğa, yurt içinin yanı sıra, yurt dışından özellikle Afrika kökenli genç yetenekleri ülke futboluna kazandırma çabası içinde olduklarını söyledi. Özellikle, Gana, Nijerya, Fildişi Sahili, Gambiya gibi ülkelerden genç yaştaki yetenekleri keşfetmek için çalıştıklarını dile getiren Gürboğa, "Şuan bazı Süper Lig ve PTT 1. Lig takımlarımın ekonomik zorluk içinde. Bunun etkenlerinden biri de transfer edilen maliyetli futbolculardır. Bizim amacımız ise yetenekli futbolcuları getirip, kulüplerimize kazandırmak. Burada da başarılı olup Avrupa'ya açılmalarını sağlamaktır. Sahadaki takım iki haftadır Türkiye'de. Afyonkarahisar ve Burdur'da kamp dönemi geçirdik. Antalya'da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çeşitli kulüplerin U19 takımlarıyla hazırlık maçları yaptık" dedi.

"15-19 yaş"

Yaşları 15 ile 19 arasında değişen Gambiyalı futbolcuların ülkelerinde bir kulüp takımı olduğunu ifade eden Gürboğa, "Bu grubun içinden 17 yaşındaki iki futbolcu Antalyaspor'un U17, biride U 19 takımına anlaştı. Alanyaspor U 19 takımına da iki futbolcumuz imza atacak. Alt yapıda oynayıp bir sene sonra profosyonel yapıp, takımlarımıza maliyeti düşük yetenekli futbolcularımızı kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Biz köprüyüz"

Gürboğa, takımların alt yapılarına giden Gambiyalı futbolcuların bir iki günde değil, yaklaşık bir yıllık bir takip ve izlemenin ardından transferlerinin gerçekleştiğini anlattı. Antalya'nın turizmin yanında spor kulüplerinin önemli bir kamp noktası olduğunun altını çizen Gürboğa, "Oyuncuların hepsiyle ilgilenme fırsatım oluyor. İlk olarak Türk kulüplerinde oynamak ve buradan da diğer ülkelere gitmek istiyorlar. Bunun hayalini kuruyorlar. Biz köprü görevi görüyoruz. Denizlispor yine 2 oyuncumuzla ilgileniyor. 16 Eylül'e kadar ülkemizde kalacaklar. Diğer futbolcularımızı da kulüplerimize kazandırmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Guru verici"

Takımın antrenörü Ousman Coli, bir süredir Türkiye'de olduklarını, antrenman ve hazırlık maçları yaptıklarını belirterek, "Genç yetenekli futbolcularımızı Türkiye ve Avrupa'da oynamalarını istiyoruz. Hazırlık maçlarında oyuncularımız izleniyor. 3 futbolcumuz Antalyasor, 2 oyuncumuz Alanyaspor ile anlaştı. Bizim için gurur verici bir olay" dedi.

"Beşiktaş ve Galatasaray"

Futbolculardan A. Nenneh, Brezilyalı Philippe Coutinho'yu örnek aldığını dile getirerek, " Türkiye'de Antalya'da olmaktan çok mutluyum. İleride Coutinho gibi bir futbolcu olmak istiyorum. İlk olarak Antalyaspor'da başarılı olup, daha sonra Beşiktaş ve Galatasaray'a gitmek istiyorum. Ondan sonraki hayalim ise bir gün Barcelona'da futbol oynamak" dedi.

"Başarılı olacağım"

L. Jarju, ise Avusturyalı David Alaba'yı kendine örnek aldığına değinerek, "Burada olmaktan mutluyum. Antalyaspor'a transferim gerçekleşiyor. Antrenmanlarda bana yardımcı oluyorlar. Antalyaspor'a katkı verip, başarılı olmak istiyorum. Bunu da başaracağım. Daha sonra ise en büyük hedefim Bayern München'de oynamak" diye konuştu.