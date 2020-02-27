Hayallerini gerçeğe dönüştürdü: Bakan Selçuk'u atölyesine davet etti - Son Dakika

Ankara'da yaşayan 35 yaşındaki Şehriban Hırlak, aldığı girişimcilik eğitimiyle hayallerini gerçekleştirdi. Eşinin mesleğinden esinlenerek kurduğu atölyesinde 15 kişiye istihdam imkanı sunan 2 çocuk annesi genç girişimci, yüzde yüz yerli olarak ürettiği hastane ekipmanlarını 12 ülkeye ihraç ediyor.

Başkent'te Türkiye İş Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü 'uygulamalı girişimcilik' eğitimine katılan Şehriban Hırlak, hayallerini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor. Yaklaşık 6 ay önce atölyesini kuran 35 yaşındaki genç girişimci, 15 kişiye istihdam imkanı sundu. Eşinin mesleğinden esinlenerek kurduğu atölyede hastane ekipmanları üretimi yapan Hırlak, 12 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 6 ay içinde 400 bin dolarlık ihracat yapmayı başaran Hırlak'ın en büyük hayali yüzde yüz yerli ürettiği ürünleri dünyaya tanıtmak.

"BAŞKALARININ HAYALLERİNİ NEDEN GERÇEKLEŞTİRİYORUZ, BAŞARIRIZ BELKİ ÇOCUKLARIMIZA BİR İMKAN SUNMUŞ OLURUZ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Eleştirilere kulak asmadan başarıya odaklandığını belirten Şehriban Hırlak, "Devletimizin ileri girişimcilik adı altında bir kursu oldu, ona katılmaya karar verdim. Sertifikamı aldım. Bu işle ilgili 3 aylık çalışma deneyimim oldu. Çocuklarım küçük olduğu için devam edemedim. Fırsat buldukça eşimin iş yerine gittim. Bilgi edinmek için gözlemledim ne yaptıklarını. Hemen başvurdum. Ön elemeyi geçtim, eğitimlere katıldım. Eşim 20 yıldır bu sektörde olduğu için ben dedim neden kendi işimizi yapmayalım. Başkalarının hayallerini neden gerçekleştiriyoruz. Başarırız, belki çocuklarımıza bir imkan sunmuş oluruz diye düşündüm" dedi.

"HAYAL KURMAYA BAŞLADIM, ÖZGÜVENİM GELİŞTİ"

Hayatının aldığı eğitim sonrası değiştiğini kaydeden Hırlak, "Hayal kurmaya başladım. Hedeflerim olmaya başladı. Kendime özgüvenim gelişti. Kadın olarak riski yüksek bir iş. 5 ay oldu, 12. ülkeye ihracat hazırlığındayız. Daha çok Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. Tüm hastaneler için ihtiyaç duyulan bütün malzemelerin imalatını yapıyoruz. Ameliyathane ekipmanları, yataklar, dolaplar, birçok şey. Şuana kadar birçok çalışanımız var. İŞKUR destekli iki çalışanımız var. Ben bir anneyim. Devletimize böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladıkları için. Ben bir anneyim, onları da ihmal etmiyorum. Evimle de ilgileniyorum" diye konuştu.

"AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANIMIZ ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'U ATÖLYEMDE AĞIRLAMAYI ÇOK İSTERİM"

Hırlak, "Ben bu işi başaracağıma inandım. Yeni olmamıza rağmen güzel işler yaptık. Tüm dünyaya adımız duyurmak istiyorum. 19- 21 Mart tarihinde İstanbul TÜYAP'da medikal fuarında olacağız. Müşterilerimizi bekliyor olacağız. Hiçbir zaman kulak asmadım eleştirilere. Türk kadınlarımız çok güçlü. Sadece cesaretli olsunlar, risk almaktan korkmasınlar. Çevre baskısına kulak asmasınlar. Kendilerine güvenleri olsun. 16 yaşında oğlum, 13 yaşında kızım var. Onların iş çıkış saatlerine kadar işlerimizi bitirip eve gidiyorum. Cesaret çok önemli, cesaret olunca yapamayacak hiçbir şey yok. Burada çalışanlarım takdir ettiler. Birçok kişiye vesile oldum. Arkadaşlarımı alıp götürdüm. Şuan ders alan arkadaşlarım var. Bir kadının hayatını kurtarsam, hayatında değişiklik yapsam bu benim için büyük onur, büyük gurur. Kadın istihdamını çok önemsiyorum. Kadın çalışanlarımız var. Genellikle onlara ağırlık vermeye çalışıyorum. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'u atölyemde ağırlamayı çok isterim" dedi.

Eşinin her zaman destekçisi olduğunu ifade eden Ramazan Hırlak ise, "Eşimin desteğiyle bu atölyeyi kurduk. Eşim bizi teşvik etti. Başkalarına çalıştık, kendi işimizi yapalım dedi. Şuanda 12 ülkeye ihracatımız var. 300–400 bin dolarlık bir ihracatımız oldu bu süre içinde. Yurt içinde özel hastanelere ürünler yaptık. Eşim bizim şirketimizde idari işleri yönetiyor. Bende üretim kısmındayım. Eşim bu işi yapmamızda önemli ölçüde cesaretlendirdi. Biz onun liderliğinde üretim sorumluluk üstlenerek yolumuza devam ediyoruz. Eşim olumsuz eleştiriler aldı. Üretimi zor bir iş. Bu işe kalkışmak bir bayan olarak önyargıyla karşılandı. Birbirimize oldukça desteğimiz oldu. Eşim örnek bir model oldu, bu işi yapabileceğini herkese gösterdi" dedi.

(Hülya Keklik- Cem Geçim- Neşra Durmaz/İHA)