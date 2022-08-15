İki torun sahibi çift, aynı üniversitenin aynı bölümüne yerleşti - Son Dakika
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İki torun sahibi çift, aynı üniversitenin aynı bölümüne yerleşti

15.08.2022 16:28

Hayallerini gerçekleştirmek için girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanan Ayşe ve Mahmut Çakır çifti, aynı bölümde eğitim görecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hayallerini gerçekleştirmek için girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanan Ayşe ve Mahmut Çakır çifti, aynı bölümde eğitim görecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Niğde'de yaşayan Çakır çifti, çocuklarını okutup onlara bir hayat kurduktan sonra üniversite okuma hayallerini gerçekleştirmek için sınavlara hazırlanmaya karar verdi.

İki torun sahibi çift, YKS'de başarılı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünü kazandı. Okuyacakları fakülteyi gezen Çakır çifti, eğitim döneminin başlaması için gün sayıyor.

Okul kantini işleten ve terzilik yapan 52 yaşındaki Ayşe Çakır, gazetecilere, hayallerini gerçekleştirecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

İki çocuklarını okutmak için birçok şeyden vazgeçtiklerini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Artık onlar hayatlarını kurmaya başlayınca onların da desteğiyle biz de üniversite okumaya karar verdik. Gençlere hayatın beraber devam ettiğini de göstermek istedik. İmza atarken 'iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta' diyoruz ya hayatı birlikte yaşamak lazım. Okulda da sınıfta da birlikte yaşamak lazım. Biz de eşimle bunun için uğraştık, çok şükür nasip oldu. Aynı sınıfı aynı bölümü okuyacağız. Mutluyuz."

Çakır, kendilerine "okuyup da ne yapacaksın" gibi eleştirilerin geldiğine işaret ederek, okumanın yaşı olmadığını, herkesin kendisini geliştirmesi için mutlaka okuması gerektiğini anlattı.

Memur emeklisi 60 yaşındaki Mahmut Çakır da eşiyle üniversite okuyacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Bu hissin anlatılmaz bir duygu olduğunu vurgulayan Çakır, "Bizim için erişilmez bir yerdi, şu sırada oturmayı Allah herkese nasip etsin. Gençlere örnek olmak çok güzel bir şey. Yıllarca çocukları çalıştırırken kendimiz de çalışmışız. Ucundan baktık, günde 3-5 soru çözdük. Terzide, dükkanda kendi kendimize çalıştık. Eski kitapları buldukça çalıştık. Hanımım benden yüksek puan aldı." diye konuştu.

Çakır çiftinin oğlu 28 yaşındaki Ahmet Enes Çakır ise anne ve babasının kendileri için çok fedakarlık yaptığını aktardı.

Ablasının öğretmen kendisinin de arkeolog ve dalgıç olduğunu belirten Çakır, "Annem ve babam da ailece okumanın duygusunu yaşayacak. Onlar da bizim ne yaşadığımızı, üniversite ortamında kendileri görecek. 20 yaşında arkadaşları olacak. Hoş bir duygu." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Halkla İlişkiler, Ahmet Enes, Ayşe Çakır, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki torun sahibi çift, aynı üniversitenin aynı bölümüne yerleşti - Son Dakika

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