Hayallerini her gün kağıda yazıyorlar...3 çocukla çatı katında yaşam mücadelesi"Ben de güzel bir evde yaşamak istiyorum"Çatı katında boyunları bükük yaşıyorlarZONGULDAK - Zonguldak 'ta yaşayan 28 yaşındaki bir anne ve üç çocuğu, derme çatma yaptıkları çatı katında boyunları bükük yaşıyor. Çocuklar ise her gün defterlerine "Ben de güzel bir evde yaşamak istiyorum" cümlesini yazıyor.Karaelmas Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Pınar Türkmen, üç çocuğu ile tek başına hayat mücadelesi veriyor. Çatı katında yaşayan anne ve üç çocuğu, alçıpanla kapattıkları yarım kat dairede adeta boyunları bükük yaşıyorlar. Anne Pınar Türkmen ise çaresizce yardım elinin uzanmasını bekliyor. Duvardan duvara battaniye sererek çocuklarını soğuktan korumaya çalışan aile yüksekliği iki metreyi bile bulmayan evde yaşam mücadelesi veriyor. Eğilerek yaşadıkları evin elektrik hattı dahi bulunmazken, alt kat komşuları seyyar hat çekerek aileye yardımcı olmaya çalışıyor.Evlerine gidecek yol dahi olmayınca ahşap köprü yaparak evlerine ulaşan aile hayırseverlerin yardımını bekliyor.Kovada su ısıtıp çocuklarını banyo yaptırıyorYaşadığı dramı anlatan anne Pınar Türkmen, yaklaşık on gün çocuklarına sadece mercimek çorbası pişirebildiğini, rezistans teli ile kovada su ısıtıp çocuklarını banyo yaptırdığını anlattı. Çaresiz anne tehlikeli olmasına rağmen buna mecbur kaldığını söyledi.Valilikçe çocuklarının okul servisi ihtiyaçları, okul yemeği ve aylık 800 lira yardımının karşılandığını ancak çocuklarının evde yine aç kaldığını söyleyen anne Türkmen, "Üç senedir bu evdeyim bu şartlar altında hala devam ediyorum. Doğru düzgün bir yardım eli uzatılmadığı için zor şartlarda yaşamımı idame ettirmeye çalışıyorum. Bu şartlarda su ısıtmaya çalışıyorum o kadar tehlikeli ki elimde patladı. Kendi imkanlarımla tekrar tamir etmeye çalıştım. Bu şekilde bu şartlarda çocuklarımı iki büklüm yıkıyorum. Tavanı da gördüğünüz gibi çocuklarım kambur oldu boyunları bükük duruyor artık boyunlarında düzleşme çıktı. Artık çocuklarımın beli ağrıyor. Çocuklarım her gün soruyor anne ne zaman değişecek diye kimse elini uzatmıyor. Vali yardımcımıza 'Allah rızası için evimi değiştir' dedim. Bana 'söz' dedi fakat red geldi. Bu şartlar altında yaşıyorum kış ortasında tavanlarım delik eş dost sayesinde yaptırdık ama tekrar çatladı. Çocuklarım 10 gündür sadece çorba içiyor. Bunu da komşularımın desteğiyle aldım. Çocuklarıma verecek kahvaltım bile yok. Bu şartlar altında olduğumu biliyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar. İnsanların içlerinde tamam diyorlar kimse yokken hayır diyorlar. 3 senedir bu şartlar altında mücadele etmeye çalışıyorum. Gücüm yetmiyor evi taşımaya çünkü 296 tane merdiven var. Ben astım hastasıyım kronik astımım var merdivenleri çıkamıyorum. Eğer düzgün bir eve yerleşebilirsek astım hastalığıma rağmen çalışmak istiyorum. Devletime sesleniyorum elimden tutsunlar" diye konuştu."Alt katta soba yakarlarsa az bir şey ısınmaya çalışıyoruz"Tek başına üç çocuğunun eğitimini karşılamaya çalıştığını vurgulayan anne Pınar Türkmen, "3 çocuk okutuyorum. Tek başıma mücadele etmeye çalışıyorum Bir tek sosyal hizmetlerden aldığım 800 TL ile onun dışında hiçbir yardım almıyorum. 3 çocuğu okutmaya çalışıyorum yetişemiyorum. Çocuklarımın ihtiyacı var onları karşılamaya çalışıyorum. AŞ evindeki hakkınızı okula veriyoruz dediler. Çocuklar okulda ayaküstü yiyor açız diye eve geliyorlar. Kömür yardımım var daha gelmedi ama bekliyoruz. Gerçi kömürüm olsa bile sobanın içinde kova olmadığı için kullanamıyorum. Çünkü alacak gücüm yok. Alt katta soba yakarlarsa az bir şey ısınmaya çalışıyoruz. Zor 3 çocukla geçinmek gerçekten zor bu şartlar altına yaşamaya çalışıyorum. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum ne olur yardım edin. Bu yaşımda kapı kapı dolaşmak hoşuma gitmiyor ama çocuklarım için yaparım. Bazen denk düşmezse tüpümü dolduramıyorum. Kapıda ateş yakıp yemek pişirmeye çalışıyorum. Yapabildiğim kadar çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Alabilirsem de 2 parça kahvaltılık alamaya çalışıyorum. Dışarıda ki insanlara kolay gelse de gerçekten çok zor. Çocuğumun ilaçlarını alabilmek için evimdeki televizyonumu sattım.Çocuklarım 5 gündür televizyon izlemiyor. Bu şartlar altında yaşamak gerçekten çok zor. Benim çocuklarında güzel bir evde yaşamak istiyor. Benim çocuklarımın da buna hakkı var. Her gün defterlerine "Güzel bir evde yaşamak istiyoruz" diye cümleyi yazıyorlar. Devletten yardım istiyorum. Ne olur bana yardım etsinler" ifadelerine yer verdi.