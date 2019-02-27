Son Dakika Haberleri: Hayallerini Kağıda Döken Çocuklar "Bayram" Yapacak

Hayallerini Kağıda Döken Çocuklar "Bayram" Yapacak

1 saat önce

Deniz Feneri Derneği ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "1001 Çocuk, 1001 Dilek" projesi kapsamında, köy okullarındaki öğrenciler hayallerine ulaşıyor.

Hayallerini Kağıda Döken Çocuklar
Deniz Feneri Derneği ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "1001 Çocuk, 1001 Dilek" projesi kapsamında, köy okullarındaki öğrenciler hayallerine ulaşıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencileri, derneğin 17 yıl önce hayata geçirdiği ve her yıl farklı ortaklarla yürüttüğü proje kapsamında, Anadolu'nun ücra köşelerinde eğitim gören kardeşlerine ulaşarak gönül bağı kurabilmek için harekete geçti.

Üniversitede öğrencilerin faaliyet gösterdiği 10 kulüp, köy okullarındaki çocukların, hayallerini ve taleplerini yazdıkları mektupları inceledi. Çocukların, mektuplarına aktardıkları oyuncak, kitap, forma, gitar, bisiklet ve çalışma masası gibi birçok isteğini karşılayabilmek için kermes düzenleyen öğrenciler, kendi hazırladıkları yiyecekleri satışa sundu.

Haliç yerleşkesinde başlatılan ve iki gün sürecek kermes, Fatih, Üsküdar ve Kandilli yerleşkelerinde de düzenlenecek.

Üniversite öğrencileri, yardım çıtasını arttırabilmek amacıyla yine üniversite yerleşkesinde, konser ve yemek etkinlikleri de organize edecek. Etkinlik biletlerinin satışından elde edilecek gelir de Anadolu'daki öğrencilere hediye olarak gönderilecek.

Öğrenciler ayrıca, gerekli onayın alınmasıyla üniversitede sinema etkinliği de planlıyor.

Çocuklar "bayram" edecek

Proje kapsamında belirlenen 6 köy okulunda yaklaşık bin 200 öğrencinin talebi yerine getirilecek.

Çocukların hayalini gerçekleştirmek için en az 50 üniversite öğrencisi, aktif çalışmanın içinde yer aldı.

Öğrenci heyeti daha sonra köy okullarını ziyaret ederek, mektupların sahibi çocuklarla tanışacak. Hediyeler ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara teslim edilecek.

Öte yandan, 1001dilek.com internet sitesinden de gönüllüler bağışta bulunabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:47 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Gözaltında Tutulan Binlerce Çocuğa Cinsel Taciz İddiasıyla Sarsılıyor Eşiyle Tartışan Bir Çocuk Annesi, Evinde İntihar Etti

THY, Pakistan İle Hindistan Arasındaki Gerginlik Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti AK Partili Vekilden Kenti Karıştıran Sözler: Zonguldaklıyım Demekten Utanıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:16:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayallerini Kağıda Döken Çocuklar "Bayram" Yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]