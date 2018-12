Hayallerini Türkiye'de Gerçekleştiriyorlar

MESUT VAROL - Doğup büyüdükleri topraklarda yaşanan sorunlardan dolayı okuma hayallerini gerçekleştiremeyen 20 ülkeden öğrenciler, kendilerine her türlü olanağın sağlandığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenim görmenin mutluluğunu yaşıyor. Lübnan ve Ürdün başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde yaşanan istikrarsızlıklar, binlerce gencin okuma hayallerini de olumsuz etkiliyor.Eğitimlerini tamamlamak için bölgedeki en istikrarlı ve huzurlu ülke olan Türkiye 'yi tercih eden 20 ülkeden 380 öğrenci için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) her türlü barınma koşulları sağlanıyor ve diğer ihtiyaçlar karşılanıyor.Türk öğrencilerle kurdukları iletişimle de kardeşlik bağlarını güçlendiren yabancı öğrenciler, Türkiye'yi kendi vatanları gibi görüyor."Çatışmalardan dolayı eğitim şartları çok zorlaştı"Eczacılık Bölümü öğrencisi Filistinli Karina Amudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul 'da Türkçe kurslara katılarak kısa sürede dil öğrendiğini söyledi.Ailesiyle daha önce Gazze 'de yaşadığını anlatan Amudi, "Orada yaşanan çatışmalardan dolayı eğitim şartları çok zorlaştı. Bu nedenle de yurt dışında okumayı tercih ettim. Ama tercih yaparken de Filistin'in yanında olan ve ülkeme destek veren Türkiye'yi tercih etmek istedim. Burada eğitimime devam ediyorum. İnşallah lisans eğitiminin ardından yüksek lisans da yaparım." diye konuştu.2013 yılından beri Gazze'ye dönemediğini belirten Amudi, "Ülkemde yaşanan sıkıntılardan dolayı gidemiyorum. Uzun süre ailemi göremiyordum. En sonunda ailem de buraya gelmek zorunda kaldı. Şimdi burada beraber yaşıyoruz." dedi."Kaybolan hayallerimi tekrar buldum"İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Suriyeli Musaab Hilal de ülkelerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı Türkiye'ye geldiğini, çeşitli kurslara katılarak da Türkçe öğrendiğini söyledi.Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını ve kendileri için her türlü olanağın sağladığını ifade eden Hilal, şöyle konuştu:"Suriye'deyken inşaat mühendisliği bölümü okuyordum. En büyük hayalim iyi bir inşaat mühendisi olmaktı. Ama savaşlar hayallerimizi kaybettirdi. Türkiye'ye geldikten sonra hemşirelik bölümünü kazandım. Buradan da hayalim olan inşaat mühendisliği bölümüne geçiş yaptım. Kaybolan hayallerimi tekrar buldum. Şimdi çok mutluyum. Ülkemden kaçtığımda benim için her şey bitti diye düşünüyordum. Ama burada hayallerime kavuştum. Çok güzel bir duygu.""Her şeye sıfırdan başladım"Eczacılık Fakültesi öğrencisi Iraklı Nabaa Abdullah da ülkesinde iç savaşlardan dolayı uzun süre ara verdiği eğitimine Türkiye'ye gelerek devam ettiğini söyledi.Van'da 4 yıldır üniversite okuduğunu kaydeden Abdullah, "Irak'ta tıp bölümü okuyordum. Ama ülkemde artık huzur kalmayınca annem ve babamla Türkiye'ye geldik. İlk geldiğimizde biraz tedirgindik ama burada her şey çok güzel. Burada her şeye sıfırdan başladım. Her şey çok güzel gidiyor." dedi.Diş Hekimliği Fakültesi Doktora öğrencisi Ürdünlü Muhammed Bsailah da "Burada bizim için her türlü olanaklar sağlanıyor. Türkiye'de eğitim çok iyi. Buradan mezun olduktan sonra memleketime döneceğim. Onlara faydalı olmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı."Şu an çok talep alıyoruz"YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da 20 farklı ülkeden öğrencilere eğitim hizmeti verdiklerini belirterek, "Yurt dışından gelen öğrencilerimizin sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Barınma anlamında hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Sosyal, sağlık ve kültürel tüm olanakları sağlıyoruz. Şu an çok talep alıyoruz." diye konuştu.