Hayallerinin peşinden gitmek için aldığı 45 yaşındaki otobüsü karavana dönüştürüyor - Son Dakika

Hayallerinin peşinden gitmek için aldığı 45 yaşındaki otobüsü karavana dönüştürüyor

21.03.2021 11:19

İzmir'de yaşayan Esra Alkan, Samsun'dan satın aldığı 1976 model otobüsü Bursa'da bir firma aracılığıyla karavana çeviriyor.

İzmir'de yaşayan Esra Alkan, Samsun'dan satın aldığı 1976 model otobüsü Bursa'da bir firma aracılığıyla karavana çeviriyor.

Gezme tutkusunu uzun yıllar sırt çantasıyla ve bisikletle seyahat ederek sürdüren Alkan, bu kez 44 bin liraya aldığı nostaljik otobüsü karavana dönüştürerek gezmenin hayalini kuruyor.

Bursa'daki karoser firmalarında ustalarla çalışan Alkan, otobüsün dönüşüm hikayesine ilişkin çektiği videoları sosyal medya hesaplarından yayımlıyor.

Yaz aylarında karavana dönüşümü tamamlanacak otobüste direksiyon sallamayı heyecanla bekleyen Alkan, otobüste çeşitli etkinlikler de yapmayı planlıyor.

Şasi ve tavan sacından başka her yeri çürüktü

Alkan, AA muhabirine, İzmir'de yaşadığını, 5 yıldır bir kahve dükkanının sahibi olduğunu söyledi.

Ayrı mutfak, salon ve yatak odası olan geniş bir karavan hayal ettiğini belirten Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski şeyleri çok severim. O yüzden güzel, ruhu olan bir otobüs aldım. Şimdi Bursa'dayız. Burada güzel insanlar ve esnafla karşılaştık. Otobüsü aldık, komple dışını soyduk. İçinin profillerinin çok çürük ve dış saclarının çürümüş olduğunu fark ettik. Ne kadar büyük bir işe başladığımı sonradan fark ettim aslında. Son paramla almıştım bu otobüsü. Biraz zorlu bir süreç başladı ama şansım yaver gitti, güzel insanlarla tanıştım. Buranın esnafı çok güzel insanlar. İç profillerinin bozuk yerlerini kestik. Dış saclarını yeniledik. Mekanik aksamı sıfırdan elden geçirdik. Otobüsü komple boyadık. Samsun'da nem ve deniz kenarında olduğu için büyük bir çürüme oluşmuş ama şu an gerçekten sıfır bir araç oldu.

Şasi ve tavan sacından başka her yeri çürüktü. Komple yeniledik."

Alkan, otobüsün aydınlatması, yatak ve bazası, donanımı ve yan çıtaları için bazı firmaların sponsor olduğunu kaydetti.

"Sanayide olmayı çok seviyorum"

Otobüsün dönüşümüne tanıklık etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Alkan, "Sanayide olmayı gerçekten çok seviyorum. Bu süreci birlikte yaşamak çok keyifli. Bu yolda insanlarla tanışmış olmak ve onları kazanmış olmak bile çok güzel." diye konuştu.

Esra Alkan, vakit buldukça haftanın 3 günü İzmir'de dükkanında tatlıları yaptığını, muhasebeyi ve çalışma düzenini ayarladığını bildirdi.

Bu otobüsten önce hiç aracının olmadığını ifade eden Alkan, "Kullanmayı bilmiyorum ama bir erkek kullandığında da onu sırtına alıp taşımadığı, bunu beyin yönettiği için öğrenip kullanabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Otobüsün karavana giden yolculuğunda Bursa'da birkaç haftalık işlerinin kaldığını ifade eden Alkan, şunları kaydetti:

"Otobüsün bir sürü işi bitmiş sayılır. Camlarını değiştireceğiz. Bir kapı kolu ayarlayacağız. Geri kalan kısmını İzmir'de devam ettireceğiz. İç tasarımını hemen hemen yaptık. Daha sonra elektrik tesisat döşemesi, izolasyon, kaplama, koltuklar, teras ve otobüsümüz bitecek. Yola çıkmayı ve direksiyon sallamayı gerçekten heyecanla bekliyorum. Güzel projelerim var. Sadece içinde yatıp uyumayacağım, hem yol alacağım hem de güzel etkinliklere ev sahipliği yapmak istiyorum."

"İçeride açık tonlar, bej ve ahşap kullanmaya çalıştık"

İç mimar İlayda Şen de otobüsün dönüşüm projesinde yer almaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Proje için öncelikle beyin fırtınası yaptıklarına değinen Şen, "Elimizde hazır bir proje var ama halen eklenip çıkarılabilir şeyler yapıyoruz. Sonuçta o, burada yaşayacak ve burası onun için bir ev, yuva olacak. Onun için her gün çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Otobüs karavan için çok sade, minimal ve bohem bir tasarım anlayışını benimsediklerini dile getiren Şen, şu bilgileri paylaştı:

"İçeride olabildiğince açık tonlar, bej ve ahşap kullanmaya çalıştık. Yerleşim planını camlara göre, modüler sistemle ve lineer bir şekilde tasarladık. Ortada büyük ve geniş bir holü var, rahatça hareket edilebilmesi için. Arkadaşları geldiğinde bazı sistemler sayesinde kendine güzel bir alan oluşturup onlarla keyifli vakit geçirebileceği bir ortam var. Esra, pasta yapmayı çok seviyor. O yüzden büyük hazırlama alanları yapacağız."

İlayda Şen, otobüsün orijinaline oldukça sadık kalarak çalıştıklarını, iç mekanda kullanılacak mobilyaların özel olarak üretileceğini sözlerine ekledi.

Hayallerinin peşinden gitmek için aldığı 45 yaşındaki otobüsü karavana dönüştürüyor
Hayallerinin peşinden gitmek için aldığı 45 yaşındaki otobüsü karavana dönüştürüyor
Hayallerinin peşinden gitmek için aldığı 45 yaşındaki otobüsü karavana dönüştürüyor
Hayallerinin peşinden gitmek için aldığı 45 yaşındaki otobüsü karavana dönüştürüyor

geri dönüşüm, Samsun, Bursa, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hayallerinin peşinden gitmek için aldığı 45 yaşındaki otobüsü karavana dönüştürüyor - Son Dakika


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