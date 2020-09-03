Hayallerinin peşinden koşarak 58 yaşında üniversiteli oldu - Son Dakika

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ilkokulu bitirdikten sonra ailevi nedenlerle eğitim hayatını sonlandırmak zorunda kalan ve daha sonra ortaokul ve liseyi de dışarıdan tamamlayan 58 yaşındaki Ersin Can, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünü kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra ailevi sebeplerle eğitimine devam edememesine rağmen okuma sevdasından vazgeçmeyen Can, 51 yaşında okul hayatına yeniden dönerek, ortaokul ve lise öğrenimini tamamladı.

Can, bu yıl girdiği üniversite sınavının ardından tercihini Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünden yana yaparak üniversite okuma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Ersin Can, AA muhabirine, okuma aşkının hiç bitmediğini ve çocukluğundan beri tutkusu olduğunu söyledi.

Üniversite hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu anlatan Can, şöyle devam etti:

"4 çocuk annesiyim. Liseyi dışarıdan bitirdim. Üniversite sınavlarına girdim ve ilk girişimde el sanatları bölümünü kazandım. Yıllarca el işleri yaparak aileme katkıda bulundum. Aile içinde alaylıyım, mektepli olayım, dedim. Çocukluğumdan beri okumayı çok istedim ama o zamanın şartlarında olmadı. Okusaydım o zamanlar veya 40 yaşında olsaydım hukuk okumayı tercih ederdim. 58 yaşındayım bundan sonra yapabileceğimin en iyisinin bu olduğunu düşünüyorum. Okul hayalim gerçekleşmiş oldu. Bu anlamda eşime çok borçluyum. Onun teşviği çok oldu. Çocukları okuttuktan sonra 'Hadi seni de kaydettireyim, sen de dışarıdan liseyi bitir.' dedi."

"Çok istemişim ki başardım"

Hayallerini elde etmek için istemek gerektiğini belirten Can, çok istemenin insanın elde etmek istediği hayallerinin sahibi olabilmesinin başlangıcı olduğunu vurguladı.

İlkokuldan sonra okumayı çok arzu ettiğini söyleyen Can, "Ailemle de çok uğraş verdik ama nasip olmadı. Üniversiteyi kazandığımda çok istediğimin farkına vardım. Çok istemişim ki başardım." dedi.

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Parlak ise Can'da okuma heyecanını görünce mutlu olduğunu anlatarak, "Bilerek isteyerek ve severek geldiğini gördüm." ifadelerini kullandı.

Can'ın okulu iyi bir seviyede bitireceğini yüzündeki heyecandan anladığını kaydeden Parlak, şunları kaydetti:

"Kesinlikle okulu iyi bir seviyede bitirecektir. Hatta ben dereceye bile girebileceğini düşünüyorum. Kendisinde istek olması bir bölümde başarıya gitmenin en önemli anahtarı. Kendisinde bu istek var ve bilinçli şekilde buraya geliyor. Kendisi 4 çocuk okutmuş. Belli bir yaşa gelmiş. Derslerini de bilerek, isteyerek alacak. İnşallah okulu da güzel şekilde bitirecek. Daha sonra alanıyla ilgili kurslar açacağına ve çalışacağına da inancım tam."