Hayallerinin peşinden koşarak 58 yaşında üniversiteli oldu - Son Dakika

Hayallerinin peşinden koşarak 58 yaşında üniversiteli oldu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ilkokulu bitirdikten sonra ailevi nedenlerle eğitim hayatını sonlandırmak zorunda kalan ve daha sonra ortaokul ve liseyi de dışarıdan tamamlayan 58 yaşındaki Ersin Can, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünü kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hayallerinin peşinden koşarak 58 yaşında üniversiteli oldu, System.String[]

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ilkokulu bitirdikten sonra ailevi nedenlerle eğitim hayatını sonlandırmak zorunda kalan ve daha sonra ortaokul ve liseyi de dışarıdan tamamlayan 58 yaşındaki Ersin Can, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünü kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra ailevi sebeplerle eğitimine devam edememesine rağmen okuma sevdasından vazgeçmeyen Can, 51 yaşında okul hayatına yeniden dönerek, ortaokul ve lise öğrenimini tamamladı.

Can, bu yıl girdiği üniversite sınavının ardından tercihini Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünden yana yaparak üniversite okuma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Ersin Can, AA muhabirine, okuma aşkının hiç bitmediğini ve çocukluğundan beri tutkusu olduğunu söyledi.

Üniversite hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu anlatan Can, şöyle devam etti:

"4 çocuk annesiyim. Liseyi dışarıdan bitirdim. Üniversite sınavlarına girdim ve ilk girişimde el sanatları bölümünü kazandım. Yıllarca el işleri yaparak aileme katkıda bulundum. Aile içinde alaylıyım, mektepli olayım, dedim. Çocukluğumdan beri okumayı çok istedim ama o zamanın şartlarında olmadı. Okusaydım o zamanlar veya 40 yaşında olsaydım hukuk okumayı tercih ederdim. 58 yaşındayım bundan sonra yapabileceğimin en iyisinin bu olduğunu düşünüyorum. Okul hayalim gerçekleşmiş oldu. Bu anlamda eşime çok borçluyum. Onun teşviği çok oldu. Çocukları okuttuktan sonra 'Hadi seni de kaydettireyim, sen de dışarıdan liseyi bitir.' dedi."

"Çok istemişim ki başardım"

Hayallerini elde etmek için istemek gerektiğini belirten Can, çok istemenin insanın elde etmek istediği hayallerinin sahibi olabilmesinin başlangıcı olduğunu vurguladı.

İlkokuldan sonra okumayı çok arzu ettiğini söyleyen Can, "Ailemle de çok uğraş verdik ama nasip olmadı. Üniversiteyi kazandığımda çok istediğimin farkına vardım. Çok istemişim ki başardım." dedi.

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Parlak ise Can'da okuma heyecanını görünce mutlu olduğunu anlatarak, "Bilerek isteyerek ve severek geldiğini gördüm." ifadelerini kullandı.

Can'ın okulu iyi bir seviyede bitireceğini yüzündeki heyecandan anladığını kaydeden Parlak, şunları kaydetti:

"Kesinlikle okulu iyi bir seviyede bitirecektir. Hatta ben dereceye bile girebileceğini düşünüyorum. Kendisinde istek olması bir bölümde başarıya gitmenin en önemli anahtarı. Kendisinde bu istek var ve bilinçli şekilde buraya geliyor. Kendisi 4 çocuk okutmuş. Belli bir yaşa gelmiş. Derslerini de bilerek, isteyerek alacak. İnşallah okulu da güzel şekilde bitirecek. Daha sonra alanıyla ilgili kurslar açacağına ve çalışacağına da inancım tam."

Düzce Üniversitesi, Kaynaşlı, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hayallerinin peşinden koşarak 58 yaşında üniversiteli oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Pendik'te kontrolden çıkan otobüs gişelere çarptı: 24 yaralı Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu Aytemiz Alanyaspor Babacar'ı 1,5 yıllığına kiraladı Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu İngiliz kahve zinciri Costa Coffee, koronavirüs nedeniyle 1.500 kişiyi işten çıkaracak Korona testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastane çıkışı görüntülendi Son Dakika: RTÜK'ten Netflix'e ilk ceza: Çocuk istismarı görüntüsü içeren film kaldırılacak Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Merkez Bankası rezervleri 4 milyar 75 milyon dolar azaldı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Messi transferinde sürpriz gelişme! 1 yıl daha Barcelona'da kalabilir
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya artan vakalar sonrası vatandaşa seslendi: Allah rızası için dışarı çıkmayın İstanbul Valisi Ali Yerlikaya artan vakalar sonrası vatandaşa seslendi: Allah rızası için dışarı çıkmayın         
13:49
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Manchester City'nin sahibi olan City Football Group, Fransa'nın Troyes kulübünü satın aldı Manchester City'nin sahibi olan City Football Group, Fransa'nın Troyes kulübünü satın aldı         
13:33
Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi         
13:31
Salgın korkusundan çocuklarını aylarca eve hapsettiler! 3 kardeşi ayrı odalara koyup kapılarına kilit vurdular Salgın korkusundan çocuklarını aylarca eve hapsettiler! 3 kardeşi ayrı odalara koyup kapılarına kilit vurdular         
13:27
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
Kocaeli'de garsonluk yapan vatandaş, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı Kocaeli'de garsonluk yapan vatandaş, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı         
12:29
Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü         
12:13
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı         
11:19
İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler         
10:21
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada         
09:35
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Yaşlı kadının çıplak ellerle yaptığı çevre temizliği görenleri hayrete düşürdü Yaşlı kadının çıplak ellerle yaptığı çevre temizliği görenleri hayrete düşürdü         
09:15
Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı         
09:13
Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak         
09:03
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi         
08:20
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Favori iki yarışmacı potaya girdi MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Favori iki yarışmacı potaya girdi         
07:34
Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu         
23:16
Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi         
23:09
Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu         
21:30
Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 17:21:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayallerinin peşinden koşarak 58 yaşında üniversiteli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei