Üye Girişi
Hayallerinin peşinden koştu, Konya'nın ilk 'lastikçi ablası' oldu - Son Dakika

Hayallerinin peşinden koştu, Konya'nın ilk 'lastikçi ablası' oldu

10.12.2021 21:07

Hayallerinin peşinden koştu, Konya'nın ilk 'lastikçi ablası' oldu Konya'da bir lastik firmasında muhasebeci olarak işe başlayan ve mesleğe olan ilgisiyle sektörde kendi iş yerini açmak için KOSGEB'in Kadın Girişimciler kursuna kayıt yaptırdıktan sonra girişimci sertifikası alan Filiz Kasapoğlu,...

Hayallerinin peşinden koştu, Konya'nın ilk 'lastikçi ablası' oldu

KONYA - Konya'da bir lastik firmasında muhasebeci olarak işe başlayan ve mesleğe olan ilgisiyle sektörde kendi iş yerini açmak için KOSGEB'in Kadın Girişimciler kursuna kayıt yaptırdıktan sonra girişimci sertifikası alan Filiz Kasapoğlu, 22 yıl sonra hayallerini gerçeğe dönüştürerek Konya'nın ilk "lastikçi ablası" oldu.

Konya'da 22 yıl önce İşletme Fakültesi'nde öğrenim gördüğü sırada, staj yapmak için bir lastik firmasında işe başlayan Filiz Kasapoğlu (42), daha sonra firmanın muhasebe bölümünde çalışmaya başladı. Filiz Kasapoğlu daha sonra lastik satış elemanı olarak mesleğinde sahaya çıktı. Sektörde adım adım yükselen Filiz Kasapoğlu, bir lastik firmasının bayi müdürlüğü ve genel koordinatörlük görevini yürüttüğü sırada kendi işyerini açmayı düşünmeye başladı. 5 yıl önce KOSGEB'in Kadın Girişimciler kursuna kayıt yaptırdıktan sonra girişimci sertifikası alan Filiz Kasapoğlu, KOSGEB'e destek başvurusunda da bulunduktan sonra kendi işyerini açarak, Konya'da ilk kadın lastikçi oldu.

Sektöre ilk girdiği sıralardaki aşamaları adım adım ilerlediğini anlatan lastik ustası Filiz Kasapoğlu, "1998 yılında muhasebeci olarak başladığım firmaya zamanla lastiğe merak ettiğim için satış elemanı, saha elamanı, satış müdürlüğü ve genel koordinatörlük yaptım. Daha sonra 2019 yılı Temmuz ayında kendi işimi açtım. 2019 yılında kendi iş yerimi açtıktan sonra tabii ki kendim de ilk başlardan beri iş yerimi açmak istiyordum. Sonra KOSGEB'e başvuru yaptım. Aldığım belgemi de 2019 yılında KOSGEB'e giderek kullandım. Bu süreden beri de kendi işimi yapıyorum" dedi.

"Cesaretle açtık biz bu işi"

Hedefinin ilk başlarında korkularının ve tedirginliklerinin olduğunu aktaran Filiz Kasapoğlu, "Acaba nasıl olacak dediklerim de oldu. Ama o kadar güzel karşıladılar ki ben bu durumdan çok mutlu oldum. Ben şahsen o kadar güven vermişim ki, firmalarıma onlarla beraber çok güzel ilerledik. İlk zamanlar da cesaretle açtık biz bu işi. Konya'da ilkiz. Birikimlerimizi bu yönde kullanmak için başladık ama tedirginlikleriniz ve korkularınız kesinlikle oluyor. Bu süreçte bir pandemi sürecinden geçtik. Acaba nasıl olur, yapabilir miyiz diye. O tür korkularımız da oldu. Ama biz bu süreci atlattık ve şua anda güzel bir şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.

"Lastik ve bir kadın diye şaşıranlarla karşılaşıyoruz"

İş yerine gelen müşterilerin kendisinin işi bilmediğini düşündükleri yönündeki ön yargıları verdiği bilgiler sonrasından ortadan kalktığını belirten Kasapoğlu, "Beni iş yerime gelenler orada oturan bir muhasebe elemanı olarak görüyorlar. Baba ve kız çalışanları olarak gören dahi var. Bir müşterim geldiği zaman 'firma yetkilisi' diye çağırdıkları ve beni karşılarında gördükleri zaman 'hadi ya burayı bir kadın mı işletiyor? Lastik ve bir kadın diye' şaşıranlarla karşılaşıyoruz. Bu gelen müşterim yurt dışından gelmişti, oradan gelen bile şaşırdı. Evet sanayide bir sürü çalışanlar var elbette. Tabii ki alanımız lastik olduğu için şaşıranlar oluyor. Ama biz konuşup bilgiler verdikten sonra işi bildiğimi ve işi bildiğimi ön görüyorlar" ifadelerini kullandı.

"Benim arkamdaki en büyük güç ailem"

Girişimcilere seslenen ve kendi hedeflerini sıralayan Filiz Kasapoğlu, "Eğer sevdikleri iş ise tabi ki bunun için en önemli olanı aile desteği. Şimdi illaki bir destek almanız gerekiyor. Arkanızda bir gücün olması gerekiyor. Benim arkada güçlerim var, ailem en büyük destekçimdi. Sanayide olabilir mi, olmaz mı derken, sen bunu aç yıllardır istiyordun... Hadi bakalım bir görelim nasıl yapacaksın dediler. İyi ki demişler çevrem, firmalar beni çok desteklediler. Yaparsın korkma zamanla olur dediler. Bu destek benim için çok önemliydi. Önce ilk olması gereken istedikleri iş ve daha sonra cesaret. İlerideki hedeflerim için şöyle bir şey söyleyeyim. Bayanların çalışmasını istiyorum. Kadınlarla beraber olup burada çalışmak istiyorum. Satış elemanı kadın olsun, muhasebeci hatta yetiştirme imkanım olursa cesareti olan biri olursa lastiği bile kadınların söküp taktığı bir iş yeri oluşturmak istiyorum" diye konuştu.

Hayallerinin peşinden koştu, Konya'nın ilk 'lastikçi ablası' oldu
Hayallerinin peşinden koştu, Konya'nın ilk 'lastikçi ablası' oldu
Hayallerinin peşinden koştu, Konya'nın ilk 'lastikçi ablası' oldu
Hayallerinin peşinden koştu, Konya'nın ilk 'lastikçi ablası' oldu

İşletme Fakültesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayallerinin peşinden koştu, Konya'nın ilk 'lastikçi ablası' oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı 18:42 İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz 17:53 CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz

Son Dakika Haberleri
20:49 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri
20:33 TPAO, müjdeyi verdi: Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfedildi
20:07 Beşiktaş, teknik direktörlük için Cherchesov'u kadrajına aldı
19:59 3600 ek gösterge maaşlara yansıyacak mı? Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul'dan Haberler.com'a özel açıklama
19:53 Son Dakika! Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi
19:39 Marcelo Bielsa, Orkun'u takımda görmek istiyor
19:29 Yaşlı kadını 3 milyon lira dolandıran zanlı suçüstü yakalandı
19:10 Fatih Terim'in son durumu netlik kazandı
18:42 İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı
18:35 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici
Sacha Boey'un sakatlığı bitse bile sarı-kırmızılı formayı giyemeyebilir Sacha Boey'un sakatlığı bitse bile sarı-kırmızılı formayı giyemeyebilir         
21:13
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar         
14:58
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 21:16:45. #1.12#
SON DAKİKA: Hayallerinin peşinden koştu, Konya'nın ilk 'lastikçi ablası' oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement