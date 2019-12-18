Hayallerinin peşinden koşup milli sporcu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Hayallerinin peşinden koşup milli sporcu oldu - Son Dakika Spor

Hayallerinin peşinden koşup milli sporcu oldu

6 saat önce

Gaziantep'te ailesinin izin vermemesine rağmen hayallerinden vazgeçmeyip salon hokeyine başlayan 19 yaşındaki Yeter Çelik, bu branştaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Hayallerinin peşinden koşup milli sporcu oldu, System.String[]

Gaziantep'te ailesinin izin vermemesine rağmen hayallerinden vazgeçmeyip salon hokeyine başlayan 19 yaşındaki Yeter Çelik, bu branştaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün de sporcusu olan Yeter Çelik'in hayatı, öğretmeninin tavsiyesi ile küçük yaşlarda tanıştığı salon hokeyi ile değişti.

Ailesinin spor yapmasına izin vermemesi üzerine gizli gizli antrenmanlara giden Yeter, bu branşta kısa sürede mesafe katedip milli formayı giydi.

Yeter, yaklaşık 8 yıldır ter döktüğü hokeyde arkadaşlarıyla yurt içi ve yurt dışında başarılı sonuçlara imza attı.

Spora futbolla başladı, hokeyle devam etti

Salon Hokeyi Kadınlar Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası C2 Finalleri için Trabzon'da gerçekleştirdiği kampta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yeter Çelik, küçük yaşlarda spora futbolla başlayarak hokey ile devam ettiğini söyledi.

Spor yapmayı sevdiğini dile getiren Yeter, "Ailem 'evde oturur' dedi ve spor yapmama izin vermedi. İnatçı olduğum için hedeflerimin peşinden koşmak istedim ve spora evden kaçarak gittim. Sonuçta güzel başarılar elde ettim, ailem de alıştı ve şu an en büyük destekçim oldu. " ifadesini kullandı.

"Her zaman hayallerimin peşindeyim"

Yeter Çelik, salon hokeyinin hayatına yön verdiğini vurgulayarak, "Hiç aklımda yokken kendimi milli takımda buldum. Milli sporcu olmak ve bayrağımızı yabancı ülkelerde dalgalandırmak çok gurur verici bir şey. İyi ki hokeyle tanışmışım." diye konuştu.

Hokeyde hedeflerinin büyük olduğunu da aktaran Yeter, "Arkadaşlarımızla Avrupa Şampiyonası C2 Finalleri için hazırlanıyoruz. Öncelikli hedefimiz Avrupa'da şampiyon olmak. Bu yönde çalışmalarımızı hızlandırdık. Ardından da üniversite eğitimimi tamamlayarak kendim gibi sporcular yetiştirmeyi çok istiyorum. Her zaman hayallerimin peşindeyim." şeklinde konuştu.

Gaziantep, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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